TVP pokazała pudła zakrywające lwy na Cmentarzu Orląt jako przykład ochrony dzieł sztuki [+VIDEO]

Wiadomości Telewizji Polskiej pokazały zakryte w 2015 roku przez Ukraińców posągi lwów na Cmentarzu Orląt we Lwowie jako przykład ochrony dzieł sztuki przed zniszczeniami wojennymi.

Wiadomości TVP pokazały w czwartek materiał ze Lwowa pod tytułem „Ratowanie ukraińskiego dziedzictwa” autorstwa Agnieszki Jędrzejczak. Reporterka stwierdziła w nim, że we Lwowie nie ma działań wojennych, ale „to co rzuca się w oczy, to owinięte niepalnymi materiałami figury i rzeźby” oraz „obstawione rusztowaniami i zabezpieczone blachą kościoły i zabytkowe budynki”. Chodzi o środki ochrony zabytków i dzieł sztuki przed uszkodzeniem w razie rosyjskiego ataku.

W materiale można rozpoznać zabezpieczoną w ten sposób katedrę łacińską i fontanny na lwowskim Rynku, katedrę św. Jura we Lwowie oraz obłożony workami z piaskiem (jedynie u podstawy) pomnik Adama Mickiewicza w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku).

„Równolegle z działaniami wojennymi trwa wyścig z czasem, aby ocalić historię zapisaną w zabytkach i dziełach sztuki” – słyszymy z ust Agnieszki Jędrzejczak. W tym czasie na ekranie widać zamaskowane płytami paździerzowymi i plandeką dwa posągi lwów na Cmentarzu Obrońców Lwowa (tzw. Cmentarzu Orląt), znajdujące się w tym stanie od 2015 roku.

Zakrycie posągów nie ma nic wspólnego z działaniami wojennymi; była to forma sprzeciwu Ukraińców wobec powrotu lwów na Cmentarz, co ich zdaniem przebiegło niezgodnie z prawem. Materiał sugeruje jednak, że opakowanie rzeźb jest ochroną przed rosyjskimi rakietami.

Skandal. @WiadomosciTVP w szczycie zakłamania i obłudy, pokazały zabite przez Ukraińców dyktą i owinięte folią Lwy na Cmentarzu Orląt na Łyczakowie jako przykład zabezpieczania zabytków w czasie wojny…

W materiale wypowiada się m.in. Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, która wysyła na Ukrainę materiały przeciwpożarowe. Jak słyszymy z jego ust, rosyjskie bombardowania „prowadzą do niszczenia ważnych zabytków nie tylko dziedzictwa narodowego, kulturowego Ukrainy, ale zabytków mających wymiar globalny, powszechny”.

Warto zauważyć, że w materiale wypowiada się także mer Stanisławowa Rusłan Marcinkiw z neobanderowskiej Swobody, znany z czczenia zbrodniarzy z OUN-UPA oraz SS Galizien.

W materiale przemilczano, że chodzi o ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego.

Przypomnijmy, że kilkukrotnie dochodziło do rozbicia paździerzowych płyt, którymi obudowano posągi. Działo się tak w razie wystąpienia wyjątkowo silnych wichur, względnie pudła rozbijali ludzie. W 2018 roku ukraiński sąd ukarał grzywną Polaka, który rozbił te konstrukcje. Administracja Cmentarza Łyczakowskiego odnawia rozbite konstrukcje. Po tym, jak w 2019 roku wichura rozbiła jedno z pudeł, Ukraińcy owinęli odsłonięty posąg plandeką i tak pozostaje on do tej pory.

Przypomnijmy, że kamienne posągi lwów wróciły na Cmentarz Obrońców Lwowa w grudniu 2015 roku za cichą zgodą władz miasta. Strona polska sfinansowała powstanie kopii figur, które stanęły w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się oryginały posągów. Jednak pod naciskiem ukraińskich środowisk nacjonalistycznych uważających, że powrót posągów odbył się nielegalnie, lwy zostały schowane w pudłach z płyt paździerzowych.

W październiku 2018 roku Lwowska Rada Obwodowa w przyjętym dokumencie zażądała usunięcia posągów lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich. Ukraińscy deputowani uznali je za „symbol polskiej okupacji Lwowa” i twierdzili, że ustawiono je niezgodnie z prawem. Z kolei polskie MSZ uznało, że usunięcie lwów byłoby nielegalne. Za pozostawieniem posągów opowiedziała się również lwowska komórka skrajnie nacjonalistycznego Korpusu Narodowego.

