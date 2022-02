Prawie połowa Ukraińców nie wierzy w możliwość inwazji Rosji [SONDAŻ]

Ukraińcy podzielili się niemal po połowie w ocenie tego, czy ​​groźba militarnej inwazji Rosji na Ukrainę w najbliższym czasie jest realna – wynika z sondażu Centrum Razumkowa.

Jak podała w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wyniki sondażu Centrum Razumkowa, 44,9 proc. badanych Ukraińców uważa, że ​​groźba militarnej inwazji Rosji na Ukrainę zimą i wiosną 2022 roku jest realna. Niemal tyle samo, bo 43,7 proc. respondentów uważa, że ​​w najbliższej przyszłości nie będzie inwazji.

Najbardziej przekonani do realności zagrożenia rosyjską inwazją są mieszkańcy centralnych obwodów Ukrainy. Sądzi tak prawie 55 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 35 proc. Wśród mieszkańców zachodnich obwodów również dominują osoby przekonane o możliwości inwazji (52 proc. wobec 43,2 proc., którzy mieli odmienne zdanie).

Znacznie mniej przekonani o realności zagrożenia rosyjską inwazją byli mieszkańcy południa Ukrainy. Sądziło tak 36 proc. badanych, podczas gdy 45 proc. nie wierzyło, że inwazja może się wydarzyć. Największymi sceptykami okazali się Ukraińcy mieszkający we wschodnich obwodach. Prawie 56 proc. z badanych z tego regionu wątpiło w możliwość inwazji Rosji. Przeciwnego zdania było 29 proc.

44,9 proc. respondentów zadeklarowało gotowość do obrony kraju z bronią w ręku. 45,4 proc. uznało obronę kraju za sprawę żołnierzy i nie zamierza walczyć.

Wśród ankietowanych mężczyzn 61,3 proc. stwierdziło, że jest gotowych w jakikolwiek sposób przyłączyć się do obrony kraju. Najbardziej chętni do obrony Ukrainy byli mężczyźni z zachodu kraju – prawie trzech na czterech wyrażało taką gotowość. W centrum kraju było to 60 proc., na południu 48 proc. a na wschodzie 58 proc. Najczęściej gotowość do obrony kraju wyrażali młodzi mężczyźni (w wieku od 18 do 29 lat).

Większość respondentów – 56 proc. uważało, że ​​obecne władze nie robią wystarczająco dużo, aby zapobiec inwazji Rosji na pełną skalę. 29 proc. respondentów uważało działania władz za wystarczające.

56 proc. badanych nie wierzyło w zdolność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do skutecznego działania jako zwierzchnika armii. Przeciwnego zdania było 27 proc.

Większość Ukraińców (56,3 proc.) uważało, że ​​rozmowy z Rosją powinny odbywać się wyłącznie z udziałem partnerów z USA i UE, ponieważ na Putina można jedynie naciskać wspólnymi siłami. 26 proc. uznało, że bezpośrednie rozmowy z Putinem są skutecznym sposobem na osiągnięcie pokoju.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 28 do 31 stycznia 2022 roku metodą SATI (badanie telefoniczne) na reprezentatywnej grupie 1206 dorosłych mieszkańców Ukrainy (poza terenami pozostającymi pod kontrolą rządu w Kijowie).

Wyniki sondażu Centrum Razumkowa są zbliżone do wyników podobnego badania, wykonanego w połowie grudnia 2021 roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologiczny (KMIS). Z badania KMIS wynikało, że 49,2 proc. Ukraińców uważało, że zagrożenie inwazją Rosji na Ukrainę jest realne. Przeciwnego zdania było 41,4 proc. badanych.