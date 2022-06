Media: pierwsi Amerykanie wzięci do niewoli przez Rosjan na Ukrainie

Stoltenberg wypowiadał się w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony Sojuszu. Przypomniał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja domagała się usunięcia żołnierzy i infrastruktury NATO z krajów, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r. "Oczywiście (Rosjanie) grozili Ukrainie, ale również grozili NATO, domagając się, by nie było dalszego rozszerzania NATO, oraz (żądając) usunięcia wszystkich wojsk i infrastruktury (natowskiej) z terytorium sojuszników, którzy zostali członkami (Sojuszu) po 1997 roku. Gdybyśmy się na to zgodzili, złamalibyśmy podstawową zasadę, zgodnie z którą każdy kraj może samodzielnie decydować o swojej drodze" - powiedział sekretarz generalny NATO, cytowany w środę przez PAP.

Dodał, że "oznaczałoby to stworzenie członkostwa pierwszej i drugiej kategorii". "Oczywiście nie zgodziliśmy się na to, ale to w sposób wyraźny pokazuje, że cele Rosji sięgają poza Ukrainę i dlatego musimy ją wspierać, ale też wzmocnić zdolności odstraszania we wschodniej części Sojuszu" - powiedział.