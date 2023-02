Rosjan mniej o pół miliona

Rosyjska instytucja statystyczna podała w środę dane na temat sytuacji demograficznej Rosji. Jego zaludnienie zmniejszyło się w ciągu roku o pół miliona.

Według opublikowanych przez Rosstat danych, na dzień 1 stycznia 2023 r. ludność Rosji szacowana jest na 146,424 mln osób. Według stanu na 1 stycznia 2022 r. szacowano ją na 146 980 tys. osób. Oznacza to, że liczba mieszkańców Rosji zmniejszyła się w ciągu roku o 556 tys. Relacjonująca te wyniki agencja informacyjna Interfax podkreśla, że dane te objęły jedynie międzynarodowo uznane terytorium Rosji i anketowany Krym, natomiast nie obszary Ukrainy anektowane przez Rosję jesienią zeszłego roku.

Tym samym w statystyce nie ujęto osób zamieszkujących na obszarze tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz kontrolowanych przez Moskwę częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Ludność miejską kraju na dzień 1 stycznia 2023 r. Rosstat oszacował na 109,6 mln osób, ludność wiejska – 36,8 mln osób.