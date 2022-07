Rosja wywłaszczyła zagraniczne koncerny z gazowego projektu na Sachalinie

Władimir Putin podpisał dekret wywłaszczający zagraniczne koncerny z udziałów w projekcie Sachalin-2. Wszelkie prawa i obowiązki firmy przejmie Federacja Rosyjska. Zagraniczne koncerny będą mogły w zamian dostać udziały w nowo utworzonym koncernie, ale najpierw Rosja sprawdzi, czy nie przynoszą one jej szkody.

Jak podaje Reuters, prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekret nacjonalizujący spółkę Sakhalin Energy Investment, konsorcjum zarządzające projektem Sachalin-2, który dostarcza 4% światowej produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Ma być to odpowiedź na zachodnie sankcje nałożone na Moskwę.

Do tej pory 50% akcji plus jedna w projekcie należało do Gazpromu, prawie 27,5% do brytyjskiego Shella a 12,5% i 10% do japońskich Mitsui i Mitsubishi.

Wszystkie prawa i obowiązki Sakhalin Energy zostaną przeniesione na nową spółkę utworzoną przez rosyjski rząd. Gazprom otrzyma w nowej spółce udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w Sakhalin Energy. Pozostali akcjonariusze w ciągu miesiąca po utworzeniu nowej spółki będą musieli zgłosić, czy zgadzają się na przyjęcie swoich udziałów w nowym operatorze. Jeśli odmówią, Rosja wyceni ich udziały i sprzeda, ale tylko wyłącznie rosyjskiemu podmiotowi. Równolegle ze sprzedażą rząd przeprowadzi „finansowy, środowiskowy, technologiczny i inny” audyt działań inwestora i jego pracowników. Jeśli zostaną ujawnione „szkody”, Rosja potrąci je z sumy uzyskanej ze sprzedaży udziałów.

Jak powiedziała Reutersowi Lucy Cullen, główny analityk z firmy konsultingowej Wood Mackenzie, dekret Putina „skutecznie wywłaszcza zagraniczne udziały w Sachalin Energy Investment, oznaczając dalszą eskalację trwających napięć”. Według agencji Shell, który chciał wycofać się z Rosji i szukał nabywcy swoich udziałów w Sachalin-2, już spisał na straty wartość swoich rosyjskich aktywów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie widzi podstaw do wstrzymania dostaw LNG z Sachalinu-2 i powiedział, że przyszłość innych projektów lub inwestycji będzie określana indywidualnie. „Tu nie może być żadnej ogólnej zasady” – powiedział.

Japonia, która jest silnie uzależniona od importowanej energii, oświadczyła, że ​​nie zrezygnuje z udziałów w Sachalinie-2.

Kresy.pl / reuters.com / tass.ru