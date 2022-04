Putin zapowiada przedstawienie schwytanych najemników

Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielka Brytania wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał na Ukrainę maszyny T-72. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w czasie konferencji prasowej w Delhi, że Wielka Brytania wyśle do Polski "uzupełnienie", by ta mogła przekazać sprzęt sąsiadowi. Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Polsat News o słowa brytyjskiego premiera. Potwierdził te doniesienia.

"Nie będę dzisiaj o tym mówił" - zastrzegł. Podkreślił, że nie będzie teraz mówił o szczegółach. "Przekażemy to w swoim czasie, ze względu na bezpieczeństwo naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół" - dodał, cytowany przez portal RMF.