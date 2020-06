Amerykanin Paul Whelan skazany w Rosji za szpiegostwo

Moskiewski sąd uznał Amerykanina Paula Whelana za winnego szpiegostwa i skazał go na 16 lat kolonii karnej – podała agencja TASS.

Proces przed sądem miejskim Moskwy toczył się za zamkniętymi drzwiami. Strona oskarżenia żądała dla Whelana 18 lat pozbawienia wolności. Amerykanin nie przyznawał się do winy. W poniedziałek sędzia Andriej Suworow ogłosił wyrok: 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie.

Adwokat Paula Whelana Olga Karłowa zapowiedziała złożenie odwołania od wyroku. Inny prawnik Amerykanina, adwokat Władimir Żeriebienkow nie wykluczył wymiany Whelana na odbywających w USA wyroki Wiktora Buta lub Konstantina Jaroszenkę. Jego zdaniem w trakcie procesu obrona dostarczyła wystarczających dowodów niewinności Whelana a jego aresztowanie było wynikiem „eksperymentu operacyjnego, prowokacji”.

Już po wyroku ambasador USA w Rosji John Sullivan potępił proces, który odbywał się za zamkniętymi drzwiami i w którym jego zdaniem nie przedstawiono żadnych dowodów przeciw Whelanowi. Tajny proces nazwał rażącym naruszeniem praw człowieka i międzynarodowych norm prawnych a skazanie Whelana kpiną ze sprawiedliwości. Amerykański dyplomata zażądał natychmiastowego uwolnienia Whelana.

Jak pisaliśmy, Paul Whelan, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i szef służb ochrony w jednej z firm w Michigan, został zatrzymany w grudniu 2018 roku przez FSB. Według strony rosyjskiej mężczyznę złapano „podczas operacji szpiegowskiej”. Jego rodzina twierdziła, że Whelan pojechał do Moskwy na ślub znajomego z Rosjanką. Media spekulowały, że zatrzymanie Whelana może mieć związek ze sprawą Rosjanki Marii Butiny aresztowanej w USA w lipcu 2018 roku. W ramach ugody z amerykańską prokuraturą przyznała się ona w grudniu do próby zinfiltrowania amerykańskich środowisk konserwatywnych w celu przekazywania informacji rosyjskim władzom. Zdaniem rosyjskich władz Butina była niewinna a jej przyznanie się do winy było spowodowane obawą przed długoletnim więzieniem. W październiku 2019 roku po odbyciu części kary Butina została wydalona z USA do Rosji.

Kresy.pl / TASS / AP