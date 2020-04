Luksemburg chce przebadać 100 proc. populacji na obecność koronawirusa

Władze Luksemburga wyasygnowały 40 mln euro na przetestowanie całej populacji kraju na obecność koronawirusa. O rozpoczęciu programu testów poinformował we wtorek rząd Luksemburga.

Liczący nieco ponad 600 tys. ludności Luksemburg zamierza wkrótce rozpocząć program przetestowania wszystkich mieszkańców kraju na obecność koronawirusa. Ma to pomóc w bardziej skutecznym znoszeniu obostrzeń. Testy będą dobrowolne, ale rząd liczy, że poddadzą się im wszyscy Luksemburczycy.

„Ze względu na wielkość Luksemburga i jego ograniczoną liczbę mieszkańców mamy wielką szansę: możemy w krótkim czasie przetestować całą populację pod kątem nowego koronawirusa. To sprawi, że będziemy pierwszym krajem na świecie, który ma kompletny przegląd liczby zarażonych obywateli” – powiedział minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Luksemburga Claude Meisch.

Rząd liczy, że pozwoli skrócić to okres powszechnej kwarantanny a tym samym ograniczyć do minimum związane z nią problemy psychologiczne, ekonomiczne i społeczne. Celem jest także uniknięcie drugiej fali zachorowań.

Pobieranie próbek do testów będzie odbywać się w 17 specjalnie rozmieszczonych punktach medycznych. Pierwsze testy zaczną się już w tym tygodniu, na początku przy wydajności 8,5 tys. testów dziennie. W pierwszej kolejności z testów będą mogli skorzystać absolwenci szkół średnich i nauczyciele, tak, by mogli wrócić do szkół na 4 maja. Do 19 maja liczba wykonywanych testów ma wzrosnąć do 20 tys. dziennie.

W pewnych przypadkach dopuszczalne będzie wykonanie testu kilkukrotnie.

Rząd Luksemburga wyasygnował na ten program 40 mln euro.

Według ostatnich danych WHO w Luksemburgu wykryto do tej pory 3723 przypadki infekcji koronawirusem. Zmarło 88 osób.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Francuzi mogą już badać odporność na koronawirusa

Kresy.pl / gouvernement.lu / Interfax / Luxembourg Times