Parlament Węgier przedłużył stan nadzwyczajny

Węgierski parlament zgodził się we wtorek na wydłużenie o 90 dni stanu nadzwyczajnego wprowadzonego przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Jak podaje portal Hungary Today, za wydłużeniem stanu nadzwyczajnego zagłosowało 180 parlamentarzystów. Tylko jeden był przeciw.

W uzasadnieniu projektu rząd Viktora Orbána twierdził, że jego celem jest „kontynuowanie ratowania życia”, co wymaga „szybkości i umiejętności reagowania” na epidemię.

Konstytucja Węgier zezwala rządowi na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na okres 15 dni, ale jakiekolwiek jego przedłużenie wymaga zgody dwóch trzecich deputowanych parlamentu. Stan nadzwyczajny umożliwia rządowi zawieszenie stosowania niektórych przepisów, odejście od niektórych regulacji i podejmowanie innych nadzwyczajnych środków w drodze dekretów.

Premier Viktor Orbán zapowiedział w poniedziałek, że rząd wprowadzi ostrzejsze środki w celu zwalczenia epidemii uzasadniając to spodziewanymi trudnościami szpitali z radzeniem sobie z rosnącą liczbą przypadków COVID-19.

Orbán powiedział, że rząd wydłuży wprowadzoną wcześniej godzinę policyjną, która będzie obowiązywać między 20:00 a 5:00, i ograniczy godziny otwarcia sklepów i innych firm począwszy od północy we wtorek. Uniwersytety i szkoły średnie powyżej ósmej klasy powrócą do nauczania zdalnego, podczas gdy uczniowie poniżej 14. roku życia będą uczęszczać do szkoły normalnie. Restauracje będą zamknięte, poza dostawami do domów, a imprezy sportowe będą odbywać się przy pustych trybunach.

Sklepy i zakłady usługowe, takie jak salony fryzjerskie, będą musiały być zamykane o 19:00, a hotele będą mogły przyjmować tylko osoby podróżujące służbowo.

Wszelkie zgromadzenia będą zakazane. Na prywatnych imprezach i spotkaniach rodzinnych nie będzie mogło brać udział więcej niż 10 osób.

Węgierski premier zapowiedział, że pracownicy szpitali, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy żłobków będą poddawani testom co tydzień.

Jak pisaliśmy, węgierski rząd przywrócił stan nadzwyczajny o północy z 3 na 4 listopada br. od razu wnioskując o jego wydłużenie.

Kresy.pl / hungarytoday.hu