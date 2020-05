Czechy, Austria i Słowacja rozmawiają o wzajemnym otwarciu granic

Trzy sąsiadujące ze sobą państwa w środkowej Europie, które z powodzeniem walczą z epidemią koronawirusa, rozważają wzajemne osłabienie ograniczeń w przekraczaniu granicy. Wiceszef słowackiego MSZ Martin Klus nazwał to „mini-Schengen”.

Jak podał w niedzielę portal Novinky.cz, wiceminister spraw zagranicznych Słowacji Martin Klus powiedział w wywiadzie dla „Hospodářské noviny”, że szefowie dyplomacji Słowacji, Czech i Austrii prowadzą rozmowy o możliwych ułatwieniach w przekraczaniu granic pomiędzy tymi państwami. „Możemy stworzyć takie mini-Schengen” – mówił Klus.

Klus wyraził przypuszczenie, że takie „mini-Schengen” mogłoby funkcjonować od lata. Uzależnił to od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Czechach, Austrii i na Słowacji.

Słowacki wiceminister przypomniał, że obecnie Słowacja zezwala na wjazd na swoje terytorium jedynie swoim obywatelom. Bronił systemu tzw. państwowej kwarantanny, który Słowacja jako jedyne państwo w Europie wprowadziła dla osób wracających do kraju w miejsce kwarantanny domowej. Jego zdaniem kwarantanna domowa nie zdawała egzaminu w związku z ignorowaniem jej przez niektóre osoby, np. Romów wracających z Wielkiej Brytanii. Obecnie obywatele Słowacji przyjeżdżający z zagranicy przechodzą kwarantannę w państwowych ośrodkach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, w piątek na terenie Słowacji nie zarejestrowano żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem. To pierwszy tego rodzaju wynik od 10 marca. Na Słowacji zanotowano do tej pory 1455 przypadków zakażenia koronawirusem. Na skutek choroby COVID-19 zmarło łącznie 26 osób. Z powodzeniem walczą z koronawirusem także Czechy i Austria. Według WHO na dzień 9 maja w Czechach potwierdzono 46 nowych przypadków zarażenia (wzrost w ciągu doby o 0,6 proc.; ogółem zachorowało 8077 osób, zmarło 273). W Austrii potwierdzono 62 nowe przypadki, co oznacza wzrost w ciągu doby o 0,4 proc. Od początku epidemii w kraju tym zachorowało 15735 osób, zmarło 614.

Kresy.pl / Novinky.cz / who.int