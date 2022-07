Prezydent Włoch rozwiązał parlament

Portal brytyjskiego dziennika "The Times" zamieścił we wtorek wypowiedzi wiceministra obrony Ukrainy Wołodymyra Hawryłowa, który przybył do Wielkiej Brytanii, by zobaczyć szkolących się w tym kraju ukraińskich żołnierzy. Hawryłow twierdził, że ukraińska armia buduje własne zdolności rakietowe do zwalczania okrętów i czeka na otrzymanie broni dalekiego zasięgu z zagranicy przed rozpoczęciem ataku na rosyjską Flotę Czarnomorską i cele na Krymie. "Oni muszą zapłacić za swoją agresję" - mówił o Rosjanach ukraiński wiceminister.

"Mamy ciągłe zagrożenie ze strony rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Biorąc pod uwagę nowe technologie i możliwości, które otrzymujemy, musimy przeciwdziałać temu zagrożeniu. Zaczęliśmy od operacji na Wyspie Wężowej. Otrzymujemy broń przeciwokrętową i prędzej lub później zaatakujemy [rosyjską] flotę. Jest to nieuniknione, ponieważ musimy zagwarantować bezpieczeństwo naszemu narodowi” – powiedział Hawryłow.