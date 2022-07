Biden powiedział, że ma raka: Biały Dom prostuje wypowiedź prezydenta [+VIDEO]

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że ma raka, zmuszając biuro prasowe Białego Domu do szybkiego wyjaśnienia, że ​​odniósł się do wyleczonego raka skóry, którego miał przed objęciem urzędu w zeszłym roku. W czwartek, prezydent USA uzyskał dodatni wynik testu na COVID-19.

Jak poinformował portal New York Post, prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że ma raka, zmuszając biuro prasowe Białego Domu do szybkiego wyjaśnienia, że ​​odniósł się do wyleczonego raka skóry, którego miał przed objęciem urzędu w zeszłym roku.

Uwaga początkowo wydawała się być swobodnym ogłoszeniem stanu zdrowia podczas przemówienia na temat globalnego ocieplenia, w którym prezydent opisał emisje z rafinerii ropy naftowej w pobliżu jego rodzinnego domu w Claymont w stanie Delaware.

„Dlatego ja i tak cholernie wiele innych osób, z którymi dorastałem, ma raka i dlatego przez najdłuższy czas Delaware miał najwyższy wskaźnik zachorowań na raka w kraju” – powiedział Biden.

Did Joe Biden just announce he has cancer? “That’s why I — and so damn many other people I grew up with — have cancer.” pic.twitter.com/lkm7AHJATX — RNC Research (@RNCResearch) July 20, 2022

Biały Dom wyjaśnił w środę pozorne twierdzenie prezydenta USA Joe Bidena, że ​​ma raka, mówiąc, że odnosi się do diagnozy raka skóry, którą otrzymał przed objęciem funkcji prezydenta, która została wyleczona.

W opublikowanym w listopadzie podsumowaniu stanu zdrowia prezydenta Bidena stwierdzono, że przed objęciem prezydentury „usunął kilka zlokalizowanych, nieczerniakowych nowotworów skóry”.

Jak poinformował w czwartek portal ABC News, prezydent uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. 79-letni Biden ma „bardzo łagodne objawy” i przyjmuje Paxlovid, powiedziała sekretarz prasowa Karine Jean-Pierre w oświadczeniu.

Biden doświadcza suchego kaszlu, kataru i zmęczenia, powiedział koordynator ds. COVID-19 w Białym Domu, Ashish Jha. Lekarz prezydenta, dr Kevin O’Connor, powiedział, że objawy Bidena zaczęły się w środę wieczorem.

Prezydent poszedł spać, czując się dobrze, ale nie spał dobrze, a następnie rano uzyskał pozytywny wynik testu, dodał Jha. Biden napisał na Twitterze, że „świetnie sobie radzi”.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today. Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

