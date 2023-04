Prezydent Serbii dziękuje Węgrom za ich stanowisko w sprawie Kosowa

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić skomentował decyzję Komitetu Ministrów Rady Europy o akceptacji wniosku Kosowa o członkonstwo w tej organizacji.

“Jeśli chodzi o Radę Europy, wiedzieliśmy, że mają większość, mają 33 kraje, a spodziewaliśmy się 34. Wiedzieliśmy od początku.” – powiedział o zwolennikach przyjęcia Republiki Kosowa do Rady Europy serbski prezydent. Jak uznał Vučić – “Są to kraje, które są członkami UE lub kandydującymi i bezkrytycznie słuchają tego, co mówi im Bruksela i Waszyngton, tego się spodziewano” – jak zacytował portal b92.net.

Natomiast decyzja Węgier, które sprzeciwiły się przyjęciu częściowo uznawanej republiki, była dla prezydenta Serbii nieoczekiwana. Wyraził on wdzięczność węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi. „Okazali się największymi przyjaciółmi Serbii i głosowali przeciw. Zrobili to bardzo głośno i wyraźnie. Chcę im za to podziękować. Dziękuję Hiszpanii, Cyprowi, Rumunii, Azerbejdżanowi” – Vučić wymienił państwa, których ministrowie zagłosowali przeciwko przyjęciu Kosowa do Rady Europy.

“Serbia nigdy nie była powściągliwa w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy i niech mi wolno będzie powiedzieć, przedstawiciele Ukrainy poprosili o przerwę na konsultacje i postanowili wstrzymać się w sprawie integralności terytorialnej Serbii” – zauważył serbski przywódca. Dodając, że spodziewał się wstrzymania się od głosu Grecji. Na tym tle mówił – “Powinniśmy szanować tych, którzy są nam życzliwi. Abyśmy jutro nie zapomnieli, że Hiszpania, Węgry, Azerbejdżan to przyjazne kraje”.

Mówiąc o sytuacji w Kosowie i Metochii, powiedział, że każda okupacja musi się kiedyś skończyć. Vučić poruszył też temat armii serbskiej, zaznaczając, że jest z niej dumny. „Patrzymy z dumą na postęp armii serbskiej, ku radości każdego normalnego obywatela naszego kraju” – zacytował portal b92.net.

W poniedziałek Komitet Ministrów Rady Europy zaakcpetował w poniedziałek wniosek o członkostwo częściowo uznawanej Republiki Kosowa. Teraz musu go zaaprobować Zgromadzenie Parlamentarne RE.

Rada Europy zrzesza 46 państw, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej. Do przystąpienia nowego kraju potrzebne są dwie trzecie głosów. Wszyscy członkowie Rady Europy podpisali Europejską Konwencję Praw Człowieka, której wdrażanie nadzoruje Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

Serbia utraciłą kontrolę na Kosowem na skutek zbrojnego ataku NATO w 1999 r., które zdecydowało się poprzeć Armię Wyzwolenia Kosowa (UCK). Pod osłoną NATO władzę przejęli albańscy separatyści, którzy w 2008 r. proklamowali państwowość. Republika Kosowa jest uznawane przez mniej niż połowę państw świata.

b92.net/kresy.pl