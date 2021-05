Tichanowska sugeruje zaostrzenie sankcji wobec Białorusi

Przebywająca na emigracji była kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki zaapelowała w Tallinie o zaostrzenie sankcji wymierzonych w białoruskie struktury polityczno-gospodarcze.

Swietłana Tichanowska była w poniedziałek podejmowana przez prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. „Z Tallina do Mińska jest 800 km, ale w rzeczywistości jesteście o wiele bliżej nas. Jesteśmy tuż obok ciebie. I opowiadamy się za prawem Białorusinów do wyboru własnej drogi. Brutalne, przestępcze czyny muszą się skończyć.” – Kaljulaid napisała o sytuacji na Białorusi na Twitterze.

W następnym wpisie estońska prezydent dodała, że „Należy pracować nad dalszymi sankcjami, aby wyeliminować przepływ gotówki do białoruskiego reżimu. W interesie Białorusinów leżą zdecydowane kroki. Okropna cena, jaką zapłacili do tej pory, sprawia, że jest to oczywiste.”

Further sanctions must be worked on so that we eliminate the cash flow into the Belarusian regime. Strong steps are in the interest of the people of Belarus. The horrific price they’ve paid so far makes this obvious. pic.twitter.com/DwBpPWr8xB

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) May 31, 2021