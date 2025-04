Strefa Gazy: w ciągu ostatnich 48 godzin w atakach Izraela zginęło ponad 90 osób

Czechy po 60 latach oficjalnie zakończyły import rosyjskiej ropy dzięki rozbudowie rurociągu TAL, który sprowadza ropę z zachodu – ogłosił 17 kwietnia premier Petr Fiala cytowany przez czeskie media. Pierwsze dostawy nierosyjskiej ropy dotarły już do rafinerii w Litvínovie, należącej do Orlen.

Czechy oficjalnie zakończyły swoją zależność od rosyjskiej ropy naftowej, ogłosili 17 kwietnia 2025 roku premier Petr Fiala, minister finansów Zbyněk Stanjura oraz prezes MERO ČR Jaroslav Pantůček podczas konferencji prasowej w Centralnym Terminalu Naftowym w Nelahozeves. Kamieniem milowym w osiągnięciu tego celu była rozbudowa zachodniego rurociągu Transalpejskiego (TAL), który umożliwia transport ropy naftowej z włoskiego portu w Trieście.

Pierwsze zwiększone dostawy ropy nierosyjskiej dotarły już do bazy zbiornikowej w Nelahozeves i zostały skierowane do rafinerii w Litvínovie, należącej do Orlen Unipetrol. Rurociąg TAL, uruchomiony w 1967 r., po raz pierwszy działa na pełnej projektowanej przepustowości, umożliwiając import do 8 mln ton ropy rocznie, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie czeskich rafinerii.