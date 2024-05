Najwyższy przywódca Iranu pochwalił amerykańskich studentów

Najwyższy przywódca Iranu (rahbar) zwrócił się do stuedntów amerykańskich uczelni zaangażowanych w manifestacje sprzeciwu wobec operacji zbrojnej Izraela w Strefie Gazy.

Ajatollah Ali Chamenei ogłosił w czwartek rano list otwarty do amerykańskich studentów manifestujących na swoich uczelniach sprzeciw przeciwko atakowi Izraela na Strefę Gazy. „To jest nasze przesłanie empatii i solidarności z wami. Stoicie po właściwej stronie historii, której karty się przewracają” – napisał irańskie przywódca, jak zacytował portal PressTV.



„Staliście się teraz częścią ruchu oporu i rozpoczęliście honorową walkę pod okrutnym naciskiem waszego rządu, który otwarcie broni uzurpatorskiego i bezwzględnego reżimu syjonistycznego” – ocenił Chamenei. „Wielki ruch oporu od lat prowadzi walkę w odległym miejscu z takim samym zrozumieniem i emocjami jak wasze dzisiaj” – dodał irański przywódca. Skierował swoje słowa do aresztowanych studentów – „Współczuję wam, młodzi, i cenię waszą niezłomność”.



Cel tej walki scharatkeryzował jako obalenie „jawnego ucisku”, który „terrorystyczna i okrutna siatka zwana <<syjonistami>>” narzuca Palestyńczykom. Działania Izraela w Strefie Gazy Chamenei określił mianem “ludobójstwa”, a system tego kraju określił “syjonistycznym apartheidem”.



Opisując powstanie Izraela Chamanei napisał, że syjonistyczni kapitaliści, którym pomagał rząd brytyjski, po wojnie światowej stopniowo przenosili „tysiące terrorystów” do Palestyny, a ci zabili i wysiedlili dziesiątki tysięcy Palestyńczyków w trakcie organizacji państwa Izrael. Jednak to Stany Zjednoczone zostały określone mianem „największego zwolennika uzurpatorskiego reżimu”. Według Irańczyka USA zapewniają Izraelowi ciągłe wsparcie polityczne, gospodarcze i zbrojeniowe, a nawet „lekkomyślnie” torowały Izraleczykom drogę do produkcji broni nuklearnej, tolerując przy tym “terroryzm państwowy i nieustanny ucisk”.

„Front oporu – dodał – rozrósł się w tej ciemnej i ponurej atmosferze, a utworzenie„Republiki Islamskiej w Iranie przyczyniło się do jego ekspansji i siły”. Sprzeciwił się narracji zachodnich środków masowego przekazu kwalifikujących działalność przeciwników Izraela jako “terroryzm”.

W skali międzynarodowej obudziło się wiele sumień i prawda zostaje ujawniona. Front oporu również stał się silny i stanie się silniejszy” – można przeczytać w liście ajatollaha Chameneiego.

Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Większość mieszkańców palestyńskiej ekslawy uciekła ze swoich domów do jej południowej części, rejonu granicznego miasta Rafah. Wielu z nich żyje tam w prowizorycznych warunkach. W regionie brakuje żywności, wody, lekarstw, dachu nad głową, energii elektrycznej. Dochodziło do ataków Izraelczyków na konwoje z pomocą humanitarną oraz Palestyńczyków próbujących ją odebrać, oraz obozy dla uchodźców.

Struktury medyczne w Strefie Gazy szacują, że od początku konfliktu zginęło ponad 36 tys osób Palestyńczyków. Zdecydowana większość to cywile. Skorygowana liczba ofiar śmiertelnych w Izraelu w wyniku ataków Hamasu z 7 października wynosi 1139 osób. Przy czym część zginęła na skutek interwencji izraelskiej armii. Kilkadziesięciu Izraelczyków jest nadal przetrzymywanych przez Hamas.

Na amerykańskich uczelniach doszło wiosna tego roku od dość masowych protestów studentów przeciwko działaniom Izraela. Próby organizacji na kampusach stacjonarnych miasteczek namiotowych zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa.

