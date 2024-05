UE wprowadza nowe cła na zboża z Białorusi i Rosji

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o wprowadzeniu ceł ochronnych na zboże importowane z Białorusi i Rosji, które mają przyblokować ich napływ na rynek europejski.

W zależności od konkretnego produktu nowe cła wzrosną albo o 95 euro za tonę produktów importowanych do UE, albo nawet o 50 proc. Decyzja wejdzie w życie 1 lipca. “Ustanowione dziś nowe cła mają na celu praktyczne zatrzymanie importu zbóż z Rosji i Białorusi do UE. Działania te zapobiegną zatem destabilizacji unijnego rynku zbóż, wstrzymają rosyjski eksport nielegalnie przywłaszczonego zboża produkowanego na terytoriach Ukrainy oraz uniemożliwią Rosji wykorzystywanie dochodów z eksportu do UE na finansowanie wojny agresywnej przeciwko Ukrainie.” – na stronie internetowej Rady zamieszczono komentarz Vincenta Van Peteghema, belgijskiego ministra finansów.



Rozporządzenie zwiększa cła importowe na zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne oraz produkty z buraków i suszony groszek z dwóch państw, na które obecnie importerzy nie płacą żadnych ceł lub płacą je po niskich stawkach. Ponadto towary te zostaną pozbawione dostępu do unijnych kontyngentów taryfowych. Środki te dotyczą produktów pochodzących lub wywożonych bezpośrednio lub pośrednio z Rosji i Białorusi do UE. Nie będą one miały wpływu na tranzyt przez UE z obu krajów do innych krajów trzecich.

Rada uzasadniła swoją decyzję tym, że wwóz produktów zbożowych z Rosji do UE znacznie wzrósł od czasu inwazji tej pierwszej na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r.

Federacja Rosyjska pozostaje jednak “stosunkowo niewielkim” dostawcą tych produktów na rynek samej UE, jest natomiast “wiodącym” producentem i eksporterem tych produktów na rynkach światowych, jak przyznał organ Unii. Zarazem “biorąc pod uwagę obecną wielkość eksportu na świat, Federacja Rosyjska mogłaby zmienić keirunek znacznych wolumenów dostaw tych produktów na UE, powodując nagły napływ jej dużych istniejących zapasów i tym samym zakłócając funkcjonowanie rynku UE”.



Instytucja ta twierdzi również, iż ma dowowody, że Rosja “nielegalnie przywłaszcza sobie duże ilości takich produktów na terytoriach Ukrainy, które nielegalnie okupuje, i kieruje je na swoje rynki eksportowe jako produkty rzekomo rosyjskie”.

Wprowadzenia tego rodzaju ceł na zboże z Rosji i Białorusi domagały się szczególnie Polska, Czechy oraz trzy państwa nadbałtyckie.

consilium.europa.eu/kresy.pl