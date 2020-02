Liban: Hezbollah odsłonił na granicy z Izraelem pomnik gen. Sulejmaniego

Hezbollah odsłonił w pobliżu granicy z Izraelem dużych rozmiarów pomnik gen. Sulejmaniego – informuje Times of Israel.

Hezbollah to libańska, „antyimperialistyczna” partia polityczna reprezentująca radykalnych szyitów utworzona w 1982 roku. Od początku swojego istnienia była wspierana przez Iran i Syrię. Przez wiele państw na świecie, w tym USA, uznana jest za organizację terrorystyczną. Odgrywa ważną rolę w libańskiej polityce.

Pomnik gen. Sulejmaniego wskazuje wyciągniętą ręką na Izrael. Jest to zachęta dla członków organizacji do ataków na państwo żydowskie.

#Lebanon— #Hezbollah has unveiled today in Maroun al-Ras, which overlooks the Galilee, a statue of Hajj Qasem #Soleimani pointing his finger towards the south, implying storming #Israel.#Iran #Palestinepic.twitter.com/9KhN4HTUvg

— Hezbollah Watch® (@HezbollahWatch) February 15, 2020