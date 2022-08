Doradca przywódcy Iranu nazywa Chiny „strategicznym sojusznikiem”

Doradca najwyższego przywódcy Iranu do spraw międzynarodowych Ali Akbar Welajati spotkał się z ambasadorem Chin w tym państwie.

Welajati i ambasador ChRL w Teheranie Chang Hua spotkali się, by omówić stosunki dwustronne Iranu i Chin oraz szereg kwestii regionalnych i międzynarodowych, jak podała irańska agencja informacyjna Mehr. Welajati był wieloletnim ministrem spraw zagranicznych Iranu w latach 1981-1996. Obecnie jest doradcą do spraw międzynarodowych najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Alego Chamenejego.

Podkreślając potrzebę wzmocnienia strategicznych więzi między Iranem a Chinami, Welajati zauważył: „Chiny kontynuują rozwój swojego programu komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście projektu „Jeden pas, jedna droga” i w tym zakresie, wykorzystanie potencjału Iranu, poprowadzenie trasy przez nasz kraj jest poważnie uwzględnione w programie i należy kontynuować”.

Odnosząc się do sytuacji w Afganistanie, Welajati powiedział, że porozumienie Iranu i Chin w sprawie przyszłości Afganistanu będzie bardzo ważne i wpłynie na sytuację w tym kraju. Podkreślił również znaczenie kontynuowania negocjacji między obecnymi władcami Kabulu a sąsiadami w celu stworzenia inkluzywnego rządu Afganistanu.

Chiny są uważane za strategicznego sojusznika Islamskiej Republiki Iranu, powiedział Welajati, podkreślając poparcie Teheranu dla „zasady jednych Chin”. Zaznaczając potrzebę zdecydowanego przeciwstawienia się spiskom, atakom i groźbom wrogów, dodał: „Potępiamy również działania Stanów Zjednoczonych”.

Odwołując się do długiej historii więzi między Teheranem a Pekinem, Welajati wezwał do rozszerzenia tych więzi. „Współpraca, jaką Iran, Rosja i Chiny prowadzą w regionie, aby przeprowadzić wspólne manewry, jest niewątpliwie bardzo ważna dla bezpieczeństwa i losów regionu” – powiedział, dodając, że jako najważniejszy kraj w świecie islamskim, Iran jest gotowy do rozwijania współpracy, zwłaszcza w regionie Bliskiego Wschodu, ponieważ Bliski Wschód jest politycznym sercem świata i Iran ma na ten region największy wpływ, jak to ujęła agencja Mehr.

eng.mehrnews.com/kresy.pl