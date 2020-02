Armia syryjska zajęła strategicznie ważne miasto [+VIDEO/+MAPA]

Syryjska armia rządowa w ciągu ostatniej godziny wkroczył do miasta Sarakib w prowincji Idlib. Jego zajęcie daje pozycje do marszu na stolicę tej prowincji.

W ciągu ostatniej doby 25. Dywizja Sił Specjalnych syryjskiej armii rządowej poczyniła kolejne postępy w swojej ofensywie w prowincji Idlib, ostatniej syryjskiej prowincji częściowo kontrolowanej przez zwarte arabskie, antyrządowe ugrupowania zbrojne. Już we wtorek oddziały syryjskiej armii podeszły na przedmieścia Sarakib. Miasto leżące na autostradzie M5 zostało otoczone z trzech stron. Syryjscy żołnierze opanowali między innymi odcinek prowadzącej do Latakii autostrady M4 położony na zachód od Sarakib i znaleźli się w odległości około 10 km od samej prowincjonalnej stolicy Idlib. By znaleźć się na pozycjach wyjściowych do ofensywy na nie armia rządowa, jak informuje portal Syria.liveuamap.com już rozpoczęła atak na miasto Saramin. Ataki na nie od rana prowadziło zarówno lotnictwo syryjskie jak i rosyjskie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Portal Syria.liveuamap.com podał informację o pełnym wycofaniu się bojowników dżihadystycznego ugrupowania Tahrir asz-Szam z Sarakib w którym groziło im odcięcie. Do miasta wkracza armia syryjska. Nie zatrzymało jej otoczenie Sarakib posterunkami wrogiej Syryjczykom tureckiej armii, która chciała w ten sposób przyblokować ofensywę. Mimo ostrzeżeń sformułowanych pod adresem Rosji przez prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana, tureccy żołnierze nie zdecydowali się na konfrontację z syryjskimi mimo, że w niedzielę sprowadzili tam posiłki. Syria.liveuamap.com twierdzi, że Turcy zgromadzili na swoim terytorium przy zachodniej granicy prowincji Idlib kolejne siły, składające się z około stu pojazdów wojskowych.

Zdobycie Sarakib ma dla sił rządowych znaczenie strategiczne. Jak już wspomniano otwiera drogę na miast Aleppo ale też znacznie komplikuje sytuację dżihadystów operujących na północ od niego, w pasie na granicy między prowincjami Idlib i Aleppo, utrudniając im zaopatrzenie swoich sił i komunikację z prowincjonalną stolicą. W zachodniej części prowincji Aleppo również trwały w środę intensywne walki z wykorzystaniem artylerii rakietowej i lufowej oraz wyrzutni przeciwpancernych. W internecie pojawiło się nagranie ataku na czołg sił rządowych.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni armia rządowa opanowała jedną czwartą powierzchni prowincji Idlib utraconej przez władze Syrii jeszcze w 2015 r.

Syria.liveuamap.com/Kresy.pl