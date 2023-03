Pierworodne dziecko Kim Dzong Una to syn – twierdzą służby specjalne Seulu

Narodowa Służba Wywiadu Korei Południowej twierdzi, iż spośród trojga dzieci przywódcy KRLD najstarsze to syn.

Przedstawiciel Służby odpowiadał we wtorek przed członkami parlamentarnej komisji służb specjalnych, jak podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap. Według relacji wywiadu pierwsze dziecko przywódcy Korei Północnej Kim Dzong-una jest synem, podczas gdy płeć jego trzeciego dziecka nie została stwierdzona.

„Nie mamy szczegółowych dowodów na to, że jego [Kim Dzong Una] pierwsze dziecko jest synem. Ale jesteśmy przekonani, że to pierwsze dziecko z pewnością jest synem na podstawie danych wywiadowczych, które zostały udostępnione” – przekazał deputowany Yoo Sang-beom z partii rządzącej. Stwierdził on, że nie ma podstaw do tego by sądzić, iż syn przywódcy KRLD ma problemy zdrowotne, jak głoszą cyrkulujące u południowego sąsiada plotki.

W zeszłym roku Kim po raz pierwszy ujawnił swoje drugie dziecko, Ju-ae, córkę. Zrobił to przy okazji testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Od tego czasu była pokazywana w towarzystwie lidera Kima na różnych wydarzeniach i spotkaniach, co wzbudziło spekulacje, że może być przygotowywana na jego następcę.

Ale pierwszego i trzeciego dziecka Kim nigdy nie widziano publicznie. Natomiast południowo-koreańska służba specjalna nie wykryła jeszcze nakazów władz Korei Północnej zmuszających osoby o imieniu Ju-ae do zmiany imion, co byłoby oznaką szykowania córki przywódcy do jakiejś oficjalnej roli.

Kim Dzong Un przejął władzę w państwie i partii w 2010 r. po śmierci swojego ojca Kim Dzong Ila. Reprezentuje on trzecie pokolenie u władzy, którą w utworzonej pod protektoratem Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przejął jeszcze jego dziadek Kim Ir Sen, który do końca lat 50 zapewnił sobie pełnię kontroli nad państwem i rządził do śmierci w 1994 r.

en.yna.co.kr/kresy.pl