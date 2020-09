Japończycy usuwają z samolotów pasażerów nie noszących maski

W sobotę w Japonii doszło do kolejnego przypadku wyrzucenia z samolotu pasażera, który nie chciał podporządkować się regule przeciwepidemicznej.

Do incydentu doszło w Okushiri na północnej wyspie archipelagu japońskiego – Hokkaido. Samolot na którym do niego doszło miał wykonać lokalny lot do innej miejscowości położonej na tej wyspie – Hakodate. Maszyna nie wystartowała jednak punktualnie, lecz doszło do opóźnienia wylotu o 30 minut. Powodem był spór jaki wybuchł między jednym z pasażerów a załogą samolotu linii Hokkaido Air System Co.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Powodem sporu był fakt, że mężczyzna, który chciał skorzystać z lotu odmawiał założenia maski na twarz. Jej noszenie w takiej sytuacji jest wymagane w związku z japońskimi regulacjami przeciwepidemicznymi. Mimo namów członków załogi pasażer zadeklarował, że nie ma zamiaru założyć maski. Jak relacjonuje spółka lotnicza, mężczyźnie zaproponowano możliwość podróżowania bez maski pod warunkiem, że zarezerwuje na swój koszt fotel sąsiadujący z jego miejscem. Ponieważ nie chciał tego uczynić został wysadzony z samolotu, podał w poniedziałek portal Japan Times.

Portal podkreśla, że to nie pierwszy taki incydent w Japonii. Tylko w tym miesiącu doszło do wyrzucenia pasażera z samolotu Peach Aviation. Rejs także miał początek na Hokkaido. Samolot zmierzał do Osaki, ale ze względu na pasażera, który nie chciał założyć maski wylądował po drodze by załoga mogła usunąć niezdyscyplinowanego obywatela z pokładu.

Od początku pandemii koronawirusa SARS CoV-2 w Japonii odnotowano 75,2 tys. przypadków zakażenia. Zmarło 1439 nosicieli. Na początku maja Japończykom udało się zredukować dynamikę pandemii do mniej niż 100 zakażeń dziennie, jednak w połowie lipca nadeszła druga fala jej rozwoju. 3 sierpnia odnotowano rekordowy jak do tej pory dzienny poziom wykrytych zakażeń 1998. Ubiegłej doby przyrost wykrytych zakażeń wyniósł 674. Zmarło 16 nosicieli nowego koronawirusa.

Czytaj także: Rosyjska szczepionka na koronawirusa wchodzi do powszechnego użycia

japantimes.co,jp/worldometers.info/kresy.pl