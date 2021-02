Trump sugeruje, że nie rezygnuje z polityki

W sobotnim głosowaniu w izbie wyższej amerykańskiego parlamentu 57 senatorów uznało winę byłego prezydenta, podczas gdy 43 oceniło, że jest on niewinny. Ponieważ do określenia winy w procedurze impeachmentu potrzeba większości dwóch trzecich parlamentarzystów wniosek upadł. Sam Donald Trump odniósł się już do wyniku sobotniego głosowania.

Pisząc o kolejnej już procedurze mającej potwierdzić niezdolność Trumpa do sprawowania stanowiska prezydenta nazwał on ją „kolejną fazą największego w historii naszego narodu polowania na czarownice”. Dodał jednak znamienne słowa – „Nasz historyczny, piękny, patriotyczny ruch by Uczynić Amerykę Znowu Wielką tylko co się rozpoczął” zacytował w niedzielę portal telewizji Al Jazeera.

Zapowiedział rodakom – „W nadchodzących miesiącach mam wiele by się z wami podzielić I spoglądam w przyszłość by kontynuować naszą niezwykłą podróż by razem osiągnąć amerykańską wielkość dla całego narodu”. Tego rodzaju stanowisko, choć wyrażone metaforycznie sugeruje, że Trump chce nadal uczestniczyć w życiu politycznym i to mimo tego, że w jego własnej Partii Republikańskiej wzbudza on kontrowersję. W czasie sobotniego głosowania aż siedmiu republikańskich senatorów uznało winę Trumpa nawoływania do rebelii. Byli to: Richard Burr z Karoliny Północnej, Bill Cassidy z Luizjany, Susan Collins z Maine, Lisa Murkowski of Alaski, Mitt Romney z Utah, Ben Sasse z Nebraski i Patrick Toomey of Pennsylwanii.

Jednak nawet lider frakcji republikanów w Senacie Mitch McConnell, który głosował w sobotę przeciw kontynuowaniu procedury wobec Trumpa jednocześnie uznał, że były prezydent dopuścił się „haniebnego zaniedbania obowiązków” oraz jest „praktycznie i moralnie odpowiedzialny za prowokowanie” zamieszek do jakich doszło na Kapitolu 6 stycznia.

aljazeera.com/kresy.pl