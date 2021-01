Prokurator generalny Teksasu wszczął dochodzenie w sprawie GameStop

Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton zajął się sprawą, która rozgrzała ostatnio do czerwoności amerykańską giełdę.

Jak podaje agencja Reutera, prokurator generalny Teksasu Ken Paxton wystosował w piątek 13 wezwań cywilnych (civil investigative demand, CID) do Robinhood, Discord, Citadel i innych aplikacji do inwestowania na giełdzie, które w ostatnim czasie ograniczyły drobnym inwestorom uprawnienia do obrotu papierami wartościowymi. Ograniczenia nałożono po tym, jak inwestorzy detaliczni porozumiewając się za pomocą mediów społecznościowych zainwestowali w akcje podupadłych firm, w tym sprzedawcy gier wideo GameStop, co spowodowało ogromne straty dużych funduszy hedgingowych, które grały na spadek kursu tych akcji.

Dzięki zablokowaniu inwestorom detalicznym możliwości kupna w aplikacjach doprowadzono do spadku kursu GameStop i innych papierów, co było korzystne dla finansowych potentatów. Spotkało się z falą krytyki tym bardziej, że podobnych ograniczeń na giełdowe „grube ryby” nie nałożono.

„Ta oczywista koordynacja między funduszami hedgingowymi, platformami transakcyjnymi i serwerami internetowymi w celu wyeliminowania zagrożeń dla ich dominacji na rynku jest szokująco bezprecedensowa i zła” – oświadczył prokurator Paxton.

CID to cywilny odpowiednik wezwania do złożenia zeznań. Prokurator generalny Teksasu wysłał je do Discord, Robinhood Financial, Robinhood Markets, Robinhood Securities, Interactive Brokers, TD Ameritrade, TD Bank, E-Trade, WeBull Financial, Public Holdings, M1 Holdings, Citadel Financial i Apex Clearing Corporation.

W piątek brokerzy, w tym Robinhood, złagodzili niektóre ograniczenia, co sprawiło, że kursy GameStop i innych spółek, które upatrzyli sobie drobni inwestorzy, ponownie zaczęły rosnąć.

Jak pisze Reuters, ostatni tydzień był „ciężki” dla funduszy hedgingowych i innych inwestorów grających na spadki (tzw. short sellerrs). Według S3 tylko na spekulacji akcjami GameStop ponieśli jak dotąd w tym roku straty rynkowe w wysokości 19,75 miliarda dolarów. Fundusze zostały zmuszone do sprzedaży niektórych swoich najlepszych akcji, w tym Apple Inc, aby pokryć straty poniesione w wyniku skoordynowanego działania giełdowej „drobnicy”.

