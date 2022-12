Komisja Śledcza popiera rozpoczęcie procedury karnej wobec Trumpa

Komisja śledcza amerykańskiego parlamentu badająca najście jego siedziby ze stycznia 2021 r. uważa, że ówczesny prezydent powinien zostać formalnie oskarżony w tej sprawie.

Komisja śledcza Izby Reprezentantów odbyła w poniedziałek swoje ostatnie publiczne posiedzenie. Po przeprowadzonych przesłuchaniach jej członkowie zarekomendowali prokuraturze federalnej, by postawiła byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi formalne zarzuty karne.

Członkowie izby niższej amerykańskiego parlamentu uważają, że Trump mógł dopuścić się podżegania lub pomagania w rebelii przeciw państwu, obstrukcji oficjalnych procedur Kongresu, zmowy w celu dokonania oszustwa oraz zmowy w celu poświadczenia nieprawdy przed organami państwa, jak to opisał portal Money.pl.

Podkreśla on, że to pierwszy przypadek, gdy parlamentarna komisja rekomenduje postawienie zarzutów karnych byłemu prezydentowi.

„Mamy pewność, że praca tej komisji pomoże opracować mapę drogową ku sprawiedliwości oraz że agencje i instytucje odpowiedzialne za zapewnienie sprawiedliwości użyją tych informacji w swojej pracy” – powiedział przewodniczy komisji śledczej Benny Thompson należący do Partii Demokratycznej.

W raporcie końcowym komisja napisała, że Trump upowszechniał tezy o sfałszowaniu wyborów i prowadził konkretne działania na rzecz podważenia ich wyników. W ramach tego wywierał nacisku na innych urzędników i organy władz, a nawet miał planować powołanie alternatywnego Kolegium Elektorów, która miało wskazać go jako zwycięzcę wyborów.

Prokuratura nie musi brać pod uwagę rekomendacji komisji śledczej Izby Reprezentantów.

6 stycznia 2021 r. doszło szturmu zwolenników Donalda Trumpa na gmach amerykańskiego parlamentu, wdarcia się ich do sali plenarnej Senatu i użycia broni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Doszło do tego po wiecu, na którym występował ustępujący prezydent USA Donald Trump. W czasie swojego przemówienia wezwał on zwolenników do pomaszerowania pod Kongres i oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po wtargnięciu zwolenników do gmachu parlamentu Trump wezwał ich do przerwania protestu. Zrobił to jednak podtrzymując tezę o fałszerstwach wyborczych.

W trakcie zamieszek na Kapitolu w Waszyngtonie śmierć poniosły 4 osoby, w tym zastrzelona kobieta. Rannych zostało 14 policjantów (jeden z nich zmarł później w szpitalu), aresztowano 52 osoby, znaleziono dwie bomby. Do protestów doszło też w wielu stanach. W nocy wznowiono posiedzenie Kongresu zatwierdzające głosowanie Kolegium Elektorów.

W związku ze szturmem na Kapitol zatrzymano około 700 osób. Niektóre z nich zostały oskarżone o spisek i rebelię.

money.pl/kresy.pl