Dyrektor CIA: Putin jest „zbyt zdrowy”

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns powiedział, że nie ma informacji wywiadowczych o złym stanie zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Jak podaje BBC, dyrektor CIA William Burs przemawiając podczas Forum Bezpieczeństwa w Aspen odniósł się do plotek o słabym stanie zdrowia Władimira Putina. Burns powiedział, że nie ma na to dowodów i zażartował, że Putin wydaje się „całkowicie zbyt zdrowy”.

Odpowiadając na śmiech słuchaczy, szef CIA dodał, że nie jest to „formalny osąd wywiadu”.

Burns, który był ambasadorem USA w Moskwie, powiedział, że kontaktował się z rosyjskim przywódcą od ponad dwóch dekad i obserwował go. Według niego Putin jest „wielkim wyznawcą kontroli, zastraszania i wyrównywania rachunków”, a te cechy utrwaliły się w ciągu ostatniej dekady.

„Jest przekonany, że jego przeznaczeniem jako przywódcy Rosji jest przywrócenie Rosji do roli wielkiego mocarstwa. Uważa, że ​​kluczem do tego jest odtworzenie strefy wpływów w sąsiedztwie Rosji i nie może tego zrobić bez kontrolowania Ukrainy” – powiedział Burns.

W listopadzie Burns udał się do Moskwy, aby ostrzec przed poważnymi konsekwencjami inwazji na Ukrainę, której amerykański wywiad w tamtym czasie już się spodziewał. Dyrektor CIA powiedział w środę, że odjechał wówczas ze stolicy Rosji „bardziej zmartwiony niż kiedy przyjechał”.

Jego zdaniem plany rosyjskiego prezydenta opierały się na „głęboko błędnych założeniach i prawdziwych złudzeniach” zwłaszcza co do Ukrainy i jej woli oporu. „Putin naprawdę wierzy w swoją retorykę. Przez lata słyszałem, jak mówił to prywatnie, że Ukraina nie jest prawdziwym państwem” – mówił Burns. „Cóż, prawdziwe kraje walczą. I to właśnie zrobili Ukraińcy” – dodawał.

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się nieoficjalne doniesienia na temat rzekomo pogarszającego się zdrowia Władimira Putina. Miał on cierpieć m.in. na raka krwi, bądź trzustki, chorobę Parkinsona a nawet chorobę psychiczną. Na początku czerwca takie informacje podawał m.in. Newsweek powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie.

Kreml odrzucił w czwartek pogłoski o złym stanie zdrowia Władimira Putina.

„W ostatnich miesiącach ukraińscy, amerykańscy i brytyjscy tak zwani +specjaliści+ od informacji rozrzucali różne fejki na temat zdrowia prezydenta. Ale to tylko fejki” – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Kresy.pl / bbc.com