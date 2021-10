Biden zniósł antyaborcyjne uregulowania poprzednika

Administracja Joe Bidena zdecydowała w poniedziałek o umożliwieniu poradniom rodzinnym kierowania matek wprost do ośrodków aborcyjnych.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej podał do wiadomość, że jego nowe rozporządzenie przywróci federalny program planowania rodziny do sposobu działania z czasów administracji Obamy, kiedy poradnie rodzinne mogły skierować kobietę wprost do ośrodka wykonującego zabiegi aborcji w sytuacji, gdy wyraziła ona wolę jego przeprowadzenia.

Znany jako Title X, finansowany z budżetu federalnego program udostępnia poradniom ponad 250 milionów dolarów rocznie na zapewnienie kontroli urodzeń i podstawowej opieki zdrowotnej, głównie kobietom o niskich dochodach. Pod rządami byłego prezydenta Donalda Trumpa poradnie nie mogły kierować pacjentów wprost do ośrodków przeprowadzających zabiegi aborcyjne, co spowodowało masowe odejście usługodawców powiązanych z Planned Parenthood i innych proaborcyjnych organizacji, jak zrelacjonowała pisząca o sprawie agencja informacyjna Associated Press.

Grupy kobiece nazywały politykę Trumpa „zasadą knebla”, jednak konserwatyści chwalili politykę narzucającą ścisły rozdział między usługami planowania rodziny a aborcją. Zgodnie z prawem federalnym poradnie nie mogły używać pieniędzy federalnych na opłacenie aborcji.

W 2018 roku poradnie planowania rodziny obsługiwały około 3,9 miliona klientów, jednak liczba ta miała spaść po wdrożeniu przez Donalda Trumpa nowej polityki.

Biden prowadził kampanię, składając obietnicę zniesienia ograniczeń dotyczących klinik planowania rodziny, ale aborcja nie była głównym problemem w wyścigu prezydenckim w 2020 roku. Może stać się takim przed wyborami do Kongresu w 2022 r., bowiem aborcja znów stała się ważnym tematem debaty publicznej w USA.

Nowe uregulowania stanowe w Teksasie i Mississippi spowodowało mobilizację zwolenników prawa do aborcji, którzy obawiają się, że konserwatywny Sąd Najwyższy unieważni decyzję kończącą postępowanie Roe przeciwko Wade z 1973 r., która zalegalizowała aborcję w całym kraju. W sobotę w całym USA odbyły się setki protestów zwolenników aborcji, w tym jeden właśnie pod gmachem SN.

Sąd Najwyższy zezwolił na wejście w życie prawa Teksasu, ale nie rozstrzygnął merytorycznych kwestii prawnych stojących za tą ustawą, która zakazuje aborcji po 15 tygodniu poza przypadkiem zagrożenia życia matki. Sędziowie wysłuchają argumentów prawnych w kwestii uregulowań Missisippi 1 grudnia.

