Amerykanie wycofują się z polskiego lotniska używanego dla wspierania Ukrainy

Ministrowie handlu państw Unii Europejskiej, którzy spotkali się w poniedziałek w Luksemburgu, byli bliscy porozumienia w sprawie listy amerykańskich towarów, które zostaną objęte cłami w odpowiedzi na radykalną politykę celną Waszyngtonu. Proponowane cła miałyby być odwetem na wprowadzenie amerykańskich ceł na stal i aluminium oraz samochody produkowane w Europie, jak podał w poniedziałek portal Euronews, które poprzedziły generalne oclenie importu do USA ogłoszone przez Donalda Trumpa w środę.

Portal twierdzi jednak, że wśród europejskich ministrów nie ma zgody co do szerszego oclenia importu USA do Unii. W grę wchodzi obłożenie cłem amerykańskiego burbona, choć wzbudziło to protesty państw eksportujących do USA luksusowe alkohole, takich jak Francja, Hiszpania i Włochy.