Premier Libii blokuje kontakty zachodnich dyplomatów ze swoim konkurentem

Według źródeł nieoficjalnych premier Rządu Jedności Narodowej Libii zablokował spotkania przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec ze swoim rywalem.

Według portalu Africa Intelligence, libijski Rząd Jedności Narodowej (GNU) kierowany przez Abd al-Hamida Dubajbę uniemożliwił niemieckiemu wysłannikowi do Libii Christianowi Buckowi podróż do Misraty, gdzie kwateruje rywal Dubajby – Fati Baszaga. Niemiec planował przeprowadzenie rozmów z tym drugim.

Dubajba miał być „zdenerwowany pragnieniem niemieckiego wysłannika, aby odwiedzić Misratę, aby spotkać się z Baszagą” szczególnie, że „Buck zasugerował utworzenie jednolitego zespołu składającego się z przedstawicieli każdej ze stron dla udziału w berlińskim szczycie”, który ma być poświęcony odbudowie libijskiej państwowości, przytoczył w środę Libya Review.

Dubajba przekazał przy tym, że także ambasador USA Richard Norland i jego brytyjska odpowiedniczka Caroline Hurndall nie mogli udać się do Misraty czy do wschodniej Libii, gdzie znajduje się główna baza poparcia dla Baszagi.

Libya Review odnotował także, że w zeszłym miesiącu Haszim Biszr, były doradca ds. bezpieczeństwa poprzedniego Rządu Zgody Narodowej Libii (GNA), powiedział, że premier Dubajba „zakłócił wybory, które miały odbyć się w grudniu 2021 roku”. Ocenił, że Dubajba „ponownie wciągnie kraj w wojnę domową”.

Biszr zauważył, że GNU „podniósł hasło „Nie dla wojny, tak dla wyborów”, a Dubajba obiecał nie startować w wyborach, ale zrobił to. Celem jego rządu było przeprowadzenie wyborów, a nie startowanie w nich, ale Dubajba wystartował i zakłócał wybory. ”

„Dziś wybory są niemożliwe, dopóki rząd Dubajby pozostaje u władzy. Wojna, przeciwko której był GNU, jest bliska wybuchowi ze względu na jego obecność na urzędzie ”- podsumował Biszr. Pełniący za czasów GNA funkcję szefa Najwyższego Komitetu Bezpieczeństwa polityk uznał również, że GNU jest „rządem spłacania bojowników. Marnuje pieniądze i próbuje przekupić niektórych parlamentarzystów.”

Pod koniec sierpnia w starciach zbrojnych w formalnej stolicy kraju – Trypolisie, w czasie strzelali do siebie stronnicy uznawanego międzynarodowo premiera Dubajby i zwolennicy wyznaczonego na szefa rządu przez tobrucką Izbę Reprezentantów Baszagi. Starcia zostały wywołane przez ponowną próbę Baszagi wkroczenia do Trypolisu. W walkach zginęły co najmniej 23 osoby, a około 140 zostało rannych.

Dubajba został wybrany na premiera kraju przez Libijskie Forum Dialogu podczas spotkania w Genewie w lutym 2021 r., co miało zakończyć wojnę domową w Libii. Tobrucka Izba Reprezentantów udzieliła poparcia rządowi tymczasowemu dopiero później.

Dubajba miał być tymczasowym premierem do czasu przeprowadzenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które pierwotnie zostały zaplanowane na grudzień 2021 r. Wybory nie odbyły się, a brak ich przeprowadzenia władze tymczasowe motywowały kiepską sytuacją pod względem bezpieczeństwa. Z tego powodu tobrucka Izba Reprezentantów uznała, że Dubajba nie ma już legitymacji do dalszych rządów i wysunęła Baszagę.

Wojna domowa w Libii trwa od czasu gdy interwencja NATO, wspierając rebelię jaka rozpoczęła się w Bengazi, doprowadziła w 2011 r. do obalenia wieloletniego przywódcy tego kraju, Muammara Kaddafiego. W 2015 roku portal Wikileaks ujawnił wiadomości z poczty elektronicznej Hillary Clinton, z których wynikało, żefrancuski wywiad przekazał znaczne sumy pieniędzy libijskim rebeliantom w czasie gdy rozpoczynali oni swoje działania przeciw Muammarowi Kaddafiemu. W marcu 2018 roku były prezydent Francji, który przeprowadził zbrojną interwencję przeciw Kaddafiemu został zatrzymany i przesłuchany w sprawie nielegalnego finansowania swojej kampanii wyborczej w 2007 roku właśnie za pieniądze obalonego libijskiego przywódcy.

W latach 2014-2020 konflikt zbrojny toczył się głównie między Rządem Zgody Narodowej Libii (GNA) z Trypolisu, uznawanym oficjalnie przez ONZ i wspieranym przez Turcję, oraz Libijską Armią Narodową (LNA) wspieraną przez Izbę Reprezentantów, libijski parlament wybrany jeszcze w 2014 r., i rezydujący w Tobruku, ale także nieoficjalnie przez Francję, Rosję, Arabię Saudyjską, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. LNA z gen. Chalifą Heftarem popiera obecnie Fati Baszagę

Porozumienie o zawieszeniu broni i powołaniu władz tymczasowych kraju zostało zawarte w lutym 2021 r., jednak do tej pory nie przybliżono się do wyłonienia władz uznanych przez wszystkie plemiona i ugrupowania polityczne, a jeszcze w maju doszło do starć w Trypolisie między zwolennikami Dubajby i Baszagi.

libyareview.com/kresy.pl