Oświadczenie byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że porozumienia mińskie zostały podpisane tylko po to, by dać Ukrainie czas na przygotowanie się do wojny z Rosją, zaskoczyło prezydenta Rosji Władimira Putina.

Jak informowaliśmy, w ostatnim wywiadzie dla Die Zeit była kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że „porozumienie mińskie z 2014 roku było próbą dania Ukrainie czasu”, aby ta mogła się wzmocnić. Według niej „dla wszystkich było jasne”, że konflikt utknął w martwym punkcie, a problem nie został rozwiązany, „ale właśnie to dało Ukrainie nieoceniony czas”. Merkel wyraziła wątpliwość, czy w tamtym czasie państwa NATO byłyby w stanie wesprzeć Kijów w takim stopniu, jak robią to teraz.

„Szczerze mówiąc, było to dla mnie zupełnie nieoczekiwane. To rozczarowujące. Nie spodziewałem się tego usłyszeć od byłej kanclerz federalnej. Zawsze zakładałem, że kierownictwo Republiki Federalnej jest wobec nas szczere” – powiedział Putin podczas konferencji prasowej.

„Wydawało mi się, że kierownictwo Republiki Federalnej zawsze szczerze dążyło do porozumienia na zasadach, na które się zgodziliśmy i które zostały osiągnięte, w tym w ramach ramach procesu mińskiego” – dodał.

„Spodziewałem się, że pozostali uczestnicy tego procesu będą z nami szczerzy. Okazuje się, że też nas oszukali. Chodziło tylko o to, żeby napompować Ukrainę bronią i przygotować ją do działań wojennych. Najwyraźniej za późno się w tym zorientowaliśmy. Może to wszystko [inwazja na Ukrainę – red.] powinno było zacząć się wcześniej” – powiedział prezydent Rosji.

Putin podkreślił, że Rosja liczy na porozumienie z Ukrainą w ramach porozumień mińskich.

„Teraz pojawia się kwestia zaufania. I tak zaufanie jest bliskie zeru. Ale po tego typu wypowiedziach pojawia się oczywiście pytanie o zaufanie. Jak negocjować? O czym? I czy można z kimś negocjować? Gdzie są gwarancje?” – stwierdził Putin.

„Ale mimo wszystko w końcu będziemy musieli negocjować. Wielokrotnie mówiłem, że jesteśmy gotowi na te porozumienia, jesteśmy otwarci, ale to daje do myślenia. Pomyślcie, z kim mamy do czynienia” – podkreślił rosyjski prezydent.

Kresy.pl / interfax.ru