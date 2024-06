Przedstawicielka ONZ oskarża Izrael o użycie Palestyńczyka jako “żywej tarczy”

Francesca Albanese, sprawozdawca ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich, oskarżyła siły zbrojne Izraela o wykorzystanie rannego Palestyńczyka w charakterze żywej tarczy.

Siły izraelskie przywiązały rannego Palestyńczyka do maski wojskowego jeepa podczas nalotu na okupowane miasto Dżenin na Zachodnim Brzegu. Od soboty nagranie zdarzenia krąży po sieci. Materiał wywołał oburzenie w mediach społecznościowych. Izraelska armia oświadczyła, że prowadzi w tej sprawie śledztwo. W sobotę do sprawy odniosła się sprawozdawca ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich Francesca Albanese, pisząc o wykorzystaniu Palestyńczyka jako “żywej tarczy”.

“Użycie żywej tarczy w praktyce. To zdumiewające, jak państwu powstałemu 76 lat temu udało się dosłownie wywrócić prawo międzynarodowe do góry nogami” – napisała Albanese na platformie X.

#HumanShielding in action.

It is flabbergasting how a state born 76 years ago has managed to turn international law literally on its head.

This risks being the end of multilateralism, which for some influential member states no longer serves any relevant purpose.… https://t.co/swwjiuJYmG

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 22, 2024