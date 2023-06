Profil Konfederacji wraca na Facebooka

Do lipca z Polski miało wyjechać ok. 4 mln ton zbóż, które od ubiegłego roku zalegają w magazynach i silosach. Wyjechało tylko 800 tysięcy ton - informuje w poniedziałek Rzeczpospolita.

W kwietniu nowy minister rolnictwa Robert Telus obiecywał, że do lipca z Polski wyjedzie ok. 4 mln ton zbóż, które od ubiegłego roku zalegają w magazynach i silosach, by zrobić miejsce na nowe zbiory z tegorocznych żniw. Deklarował, że jeśli się to nie uda, poda się do dymisji. Ustalenia Rzeczpospolitej (Rz) wskazują, że w ciągu miesiąca udało się wyeksportować zaledwie 800 tys. ton z ilości obiecanej przez rząd.

Dodatkowo od wprowadzenia zakazu dla towarów rolnych z Ukrainy (od 21 kwietnia) do kraju wjechały kolejne 24 tys. ton ukraińskiego zboża (pszenicy, kukurydzy, rzepaku), które miały być konwojowane przez policję i służby KAS.