Prezydent Andrzej Duda odniósł się do żartu rosyjskich pranksterów

„W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa ‚żubrówka’, choć głos był bardzo podobny” – napisał Andrzej Duda w środę na Twitterze, komentując żart rosyjskich pranksterów, którzy podszyli się pod szefa ONZ i przez ponad 11 minut rozmawiali z prezydentem.

W środę po południu prezydent Andrzej Duda skomentował na Twitterze żart rosyjskich pranksterów, którzy podszyli się pod szefa ONZ i rozmawiali z prezydentem ponad 11 minut.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Wcześniej dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna oświadczył, że sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Podkreślił, że rozmówcy byli weryfikowani przez polską placówkę przy ONZ.

„Rozmówcy byli weryfikowani przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ w Nowym Jorku, sprawą zajmują się służby” – portal „Polsat News” cytuje Kędrynę.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że odpowiednie służby przyjrzą się sprawie.

Sprawę skomentowała także Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. „Mieliśmy wielokrotnie na całym świecie, przy okazji różnych ważnych osobistości, tego typu nagrania satyryczne” – powiedziała.

Nagranie, na którym Andrzej Duda przez 11 minut rozmawia z osobą podszywającą się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, krąży w przestrzeni internetowej.

Głos polskiego prezydenta jest prawdziwy, co potwierdziła wcześniej Kancelaria Prezydenta, a pod głos Guterresa podszywali się rosyjscy pranksterzy: Vladymir Kuznetsov i Alexey Stolyarov (znani w internecie jako Vovan i Lexus).

Jak pisaliśmy, rosyjski prankster o pseudonimie Vovan zamieścił we wtorek na portalu Youtube zapis rozmowy telefonicznej opisanej jako rozmowa z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Rosjanin przedstawił się jako sekretarz generalny ONZ António Guterres i pogratulował Dudzie zwycięstwa w niedzielnych wyborach po czym nawiązał ponad 11-minutową rozmowę z głową naszego państwa.

W pierwszej kolejności prankster zapytał prezydenta o to jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Polsce na co prezydent Duda odpowiedział, że „koronawirus jest w Polsce pod kontrolą. To nie jest bardzo zła sytuacja. Jest dość dobra”. Wyraził też opinię, że pandemia nie wpłynęła na przebieg wyborów, ani na ich wynik. Zgodził się natomiast, że znacznie gorsza sytuacja epidemiologiczna jest na Ukrainie. Przyznał też, że to ten kraj „może być” głównym źródłem pandemii w Polsce.

Prankster pytał też o „dyskryminację osób LGBT” powołując się na rzekomą opinię Donalda Tuska. Prezydent podkreślił, że nikogo nie dyskryminuje, mówiąc przy tym o Tusku – „on mnie nie lubi”. Rosjanin poruszył też drażliwą dla oficjalnej Moskwy kwestię usuwania pomników Armii Czerwonej w Polsce, na co Duda odpowiedział, że nie była to zbyt trudna sprawa, zaznaczając, że między Polską a Rosją istnieje spór o historię. Przyznając, że ZSRR odegrał dużą rolę w zwycięstwie nad III Rzeszą, Duda powiedział też o „okupacji” Polski przez Związek Radziecki.

Prankster zadał jeszcze bardziej prowokacyjne pytanie chcąc poznać opinię prezydenta Polski na temat tego czy poparłby rewindykację Lwowa przez nasz kraj. Andrzej Duda zdecydowanie odbił je stwierdzając – „Nie. To jest Ukraina!”. Jak dodał – „Nie ma o tym żadnych dyskusji w Polsce. Teraz to jest część Ukrainy i to jest koniec”. Prezydent wielokrotnie jeszcze zaprzeczał istnieniu tendencji rewizjonistycznych w Polsce.

Rosjanin powiedział też prezydentowi, że wcześniej dzwonił do niego Rafał Trzaskowski i prosił by pogratulować właśnie jemu zwycięstwa w niedzielnych wyborach i on takie gratulacje mu złożył. „To dziwaczne. Jestem zaskoczony” – odpowiedział Duda.

polsatnews.pl / twitter.com / kresy.pl