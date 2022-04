Prezes PGZ: Szukamy alternatywy dla Rosomaków

Mamy świadomość, że KTO Rosomak, który znajduje się w produkcji seryjnej, ma prawie dwadzieścia lat. Mamy ograniczenia związane z formą licencji. Planowanych jest wiele rozwiązań, wiele odmian specjalistycznych kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych RP – oświadczył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Sebastian Chwałek, w rozmowie z portalem Defence24.

Prezes PGZ został zapytany, jak wygląda sprawa ewentualnej, dalszej produkcji Rosomaków. „Jeśli chodzi o nowe komponenty, to nowy silnik Scania został już zaimplementowany do obecnego wozu i przeszedł stosowne badania. W tej chwili przygotowujemy i weryfikujemy łańcuchy dostaw, bo jak wiadomo – w dużej części jesteśmy producentem wozu, w oparciu o licencję, zaś dalej istnieje pewna część elementów, które licencjodawca pozyskuje od innych podmiotów” – odpowiedział, cytowany przez Defence24 w poniedziałek. „Cały ten łańcuch pośredników musi zostać zweryfikowany i przygotowany do odtworzenia w Polsce produkcji seryjnej” – dodał.

Chwałek zaznaczył, że „KTO Rosomak, który znajduje się w produkcji seryjnej, ma prawie dwadzieścia lat”. „Wprowadziliśmy do niego setki zmian, rozważane są możliwości dalszej ingerencji w konstrukcję, ale z drugiej strony mamy też ograniczenia związane z formą licencji. Patrząc w przyszłość, musimy mieć pewność, że będziemy mogli dysponować pełnią praw do konstrukcji. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której my angażujemy nasze środki i czas w rozwój danego rozwiązania, a efekt naszej pracy przechodzi na czyjeś konto – to jest delikatnie mówiąc niegospodarność” – powiedział.

Zadeklarował, że „planowanych jest wiele rozwiązań, wiele odmian specjalistycznych kołowych transporterów opancerzonych w SZ RP”.

Prezes PGZ został zapytany, czy obok Patrii uwzględnia się również alternatywnych partnerów zagranicznych. „Musimy odpowiadać na potrzeby wojska, jednocześnie prowadząc rozmowy z naszymi partnerami z fińskiej Patrii. Rozważamy też alternatywne rozwiązania, które pozwolą PGZ patrzeć w przyszłość w sposób otwarty, tak abyśmy mogli mieć swobodę nie tylko wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez ograniczeń, ale też możliwość proponowania i oferowania pojazdu na rynkach trzecich” – podkreślił.

„Jako Grupa jesteśmy też producentem wielu różnych systemów, które mogą stać się elementem zabudowy na tego typu pojazdach, jak np. moździerze Rak. Rynek oczekuje, że przedstawimy kompleksowe dostawy całych systemów, modułów ze specjalistycznym wyposażeniem, nie zaś samych wozów bojowych” – dodał.

„Prowadzimy kilka takich rozmów i nie ukrywam, że są problemy właśnie z możliwością oferowania samego Rosomaka, platformy kołowej będącej częścią oferowanego systemu. Aby nie mieć takich kłopotów, musimy rozważyć każdą możliwość, gdyż technologia idzie do przodu, my nie chcemy stać w miejscu, nie chcemy poprzestawać na tym, co dziś mamy” – zaznaczył.

„Skoro od blisko 20 lat pracujemy nad kołowymi transporterami opancerzonymi, to nie porzucimy tego sektora, chcemy go dalej rozwijać. Spółka Rosomak jest przygotowana technologicznie i technicznie do dużych wyzwań, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów tej klasy – ma sprzęt i co ważniejsze, ma kadrę o gigantycznym potencjale” – podkreślił Chwałek.

Zadeklarował, że aktualnie prowadzone są rozmowy nt. rozszerzenia licencji, by dawała większą swobodę ruchu. Badane są także możliwości alternatywnych rozwiązań.

W czerwcu ubiegłego roku spółka Rosomak S.A., która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisała porozumienie o współpracy („Memorandum of Understanding”) z amerykańskim Oshkosh Defense.

W komunikacie podkreślono, że Rosomak S.A. i Oshkosh Defence nawiązują współpracę, „aby zapewnić polskiemu przemysłowi lokalną produkcję, szkolenia i obsługę techniczną dla pojazdów 4×4 wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP oraz pojazdów, które mogą pojawić się w przyszłych polskich programach średnich i ciężkich taktycznych pojazdów kołowych”.

W lutym ub. roku Polska Grupa Zbrojeniowa przedstawiła animację systemu Rosomak BMS jako propozycję dla Sił Zbrojnych RP. Według producenta, system integruje systemy łączności, ochrony informacji, oprogramowanie do zarządzania polem walki oraz platformę KTO Rosomak.

