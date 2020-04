Pompeo: USA wesprą Polskę w walce z epidemią, jeśli tylko będą mogły

W pełni spodziewam się, że Polska znajdzie się wśród odbiorców wsparcia USA, jak tylko będziemy mogli go udzielić – powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo, pytany przez PAP o wsparcie Amerykanów dla Polski w zwalczaniu epidemii koronawirusa.

W środę sekretarz stanu USA Mike Pompeo podczas rozmowy z dziennikarzami został zapytany przez PAP o ewentualne wsparcie Polski przez Stany Zjednoczone w walce z koronawirusem. Odpowiedział, że USA „robią, co mogą” w walce z epidemią i tworzą „narzędzia i systemy”, żeby zadbać o swoich obywateli. Zapewniał, że rozwiązania te są „całkowicie transparentne”. W jego ocenie w Stanach Zjednoczonych jest obecnie „wielki popyt” na respiratory i sprzęt medyczny, który władze próbują zaspokoić.

Pompeo przypomniał to, o czym mówił też wiceprezydent Mike Pence, że USA zamierzają zrobić co w ich mocy, „by pomóc całemu światu w zapewnieniu wszystkiego, co konieczne, by chronić obywateli”.

– W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców amerykańskiego wsparcia (…), jak tylko będziemy mogli go udzielić – powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Dodał, że w przypadku Polski zakres ewentualnego wsparcia wykraczałby jednak poza sprzęt i technologie związane z ochroną zdrowia. Jego zdaniem taka pomoc mogłaby dotyczyć również działań sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Jednocześnie, sekretarz stanu zapewniał, że USA podjęły działania w zakresie zasobów wyrobów medycznych, leków i badań nad szczepionką. Zaznaczył, że ta ostatnia „finalnie będzie dostępna dla całego świata”.

Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że w trakcie wychodzenia świata z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, Stany Zjednoczone wykażą się „przywództwem oraz całym spektrum amerykańskich możliwości”.

Wcześniej, we wtorek, Pompeo powiedział, że władze USA będą starały się zatrzymać dla swoich obywateli najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, aż popyt na niego zostanie zaspokojony. Zapowiedział też przeznaczenie 225 mln dolarów na pomoc innym krajom.

Jak informowaliśmy wcześniej, jeszcze pod koniec marca br. ukraińska ambasada w Waszyngtonie poinformowała, że Amerykanie przekażą Ukrainie pomoc medyczną i humanitarną na walkę z koronawirusem wartą ponad 1,2 mln dolarów. Przekazywanie środków, jak zapowiadano, miało rozpocząć się na początku kwietnia. „Zapewniona zostanie pomoc przeznaczona na przygotowanie systemów laboratoryjnych, wykrywanie chorób, zapewnienie wsparcia technicznego w kwestiach reagowania i informowania odnośnie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19, itd.” – napisano na oficjalnym profilu ukraińskiej ambasady w USA. Według strony ukraińskiej, Amerykanie zapowiedzieli pomoc dla krajów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, ale nie sprecyzowano, o jakie państwa chodzi.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl