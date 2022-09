Polski rząd może zwrócić się do międzynarodowych sądów w sprawie reparacji

Premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla Der Spiegel zapowiedział, że polski rząd może w kwestii reparacji zwrócić się do międzynarodowych sądów.

Premier Mateusz Morawiecki udzielił w piątek wywiadu niemieckiej gazecie Der Spiegel, zapowiedział, że polski rząd nie wyklucza zwrócenia się z roszczeniami o reparacje do sądów międzynarodowych.

„Wasz rząd chce, aby Niemcy zapłaciły 1,3 biliona euro reparacji za zniszczenia spowodowane podczas II wojny światowej. Czy myślisz, że kiedykolwiek dostaniesz pieniądze?” – pytał Jan Puhl z niemieckiej gazety.

„Równowartość 6,2 biliona złotych, to nie jest taka fantastyczna suma. Budżet całej Republiki Federalnej Niemiec, czyli budżet rządu federalnego wraz z budżetem państw (składowych), jest prawie tak samo duży. Polska jest krajem, w którym podczas II wojny światowej wyrządzono najwięcej zniszczeń, ale nigdy nie otrzymaliśmy za to rekompensaty. Najpierw zwrócimy się do rządu Berlina z notą dyplomatyczną. Za błędne uważamy także analizy prawne Niemców, zgodnie z którymi Polska w porozumieniu z NRD z 1953 r. zrezygnowała z reparacji. Związek Radziecki zmusił wówczas Polskę do tego. Polacy nie mogli domagać się reparacji od socjalistycznego „narodu bratniego”. Moskwa zmusiła do zgody swojego namiestnika w Warszawie Bolesława Bieruta, a sprawa nie została nawet skierowana do polskiego parlamentu. Żadne dokumenty ratyfikacyjne nie zostały przedłożone Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie uznajemy umowy. Chcemy odbyć rozmowy w Berlinie, a także zaprosić przedstawicieli Izraela, ponieważ połowa polskich ofiar była obywatelami żydowskiego dziedzictwa. Niewykluczone, że na późniejszym etapie również zwrócimy się z naszymi roszczeniami do sądów międzynarodowych. Będziemy podróżować po całym świecie, aby zaprezentować raport, który uwzględnia nie tylko straty ludzkie i materialne, ale także dobra kultury” – poinformował premier.

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił polskie żądania w kwestii reparacji wojennych za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej.

„Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym” – powiedział Scholz w wywiadzie.

Odrzucając polskie roszczenia zapłaty, rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 r., dotyczące niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Zostało ono podpisane przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, Republikę Federalną Niemiec, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i ZSRR.

Kresy.pl/Der Spiegel