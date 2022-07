Polski pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K zakończył badania kwalifikacyjne

Siły ukraińskie wykorzystały polskie drony Warmate do ataku na rosyjski sprzęt zgromadzony na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Zniszczono wyrzutnie BM-21 Grad i sprzęt radiokomunikacyjny, który został zgromadzony przez Rosjan na terenie elektrowni. W piątek nagranie ataku, pochodzące z zasobów ukraińskiego wywiadu, zostało opublikowane w sieci.

#Ukraine: The Main Directorate of Intelligence of Ukraine showed footage of attacks on a Russian BM-21 Grad and positions using Polish WARMATE loitering munitions in Enerhodar, #Zaporizhzhia Oblast - here filmed by a EOS C-VTOL "Magylas" recon UAV bought by Lithuanians. pic.twitter.com/nZBgL8t4eI