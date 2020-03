Sondaż Social Changes: wygrana Andrzeja Dudy wisi na włosku

Andrzej Duda w hipotetycznej drugiej turze wyborów prezydenckich pokonałby każdego kontrkandydata, ale gdyby była nim Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, lub Władysław Kosiniak-Kamysz, urzędujący prezydent wygrałby zaledwie „o włos” – wynika z ostatniego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

W starciu z kimś z trójki Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Duda wygrałby w stosunku 51 proc. do 49 proc., biorąc pod uwagę osoby zdecydowane, na kogo oddać swój głos. Oznacza to spadek notowań prezydenta, ponieważ w zeszłotygodniowym badaniu tej samej pracowni Duda pokonywał Kidawę Błońską stosunkiem 52 do 48 a Kosiniaka-Kamysza 54 do 46. Jedynie w przypadku konfrontacji z Hołownią zeszłotygodniowe badanie dało ten sam wynik.

Gdyby Andrzej Duda spotkał się w drugiej turze z Małgorzatą Kidawą-Błońską, 4 proc. badanych nie wzięłoby udziału w tym głosowaniu. 9 proc. nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos. Taki sam odsetek niezdecydowanych odnotowano w przypadku hipotetycznego starcia prezydenta z Hołownią. W drugiej turze udziału nie wzięłoby wówczas 6 proc. ankietowanych. Przy hipotetycznej konfrontacji Andrzeja Dudy z szefem PSL niezdecydowanych było 10 proc. a osób bojkotujących II turę – 5 proc.

Według sondażu Andrzej Duda miałby znacznie większe szanse na zwycięstwo, gdyby zmierzył się w drugiej turze z Robertem Biedroniem lub Krzysztofem Bosakiem. W gronie osób zdecydowanych prezydent pokonałby Biedronia w stosunku 55 do 45. W przypadku tej pary niezdecydowanych było 9 proc. ankietowanych, a 5 proc. nie poszłoby do urn w drugiej turze. Krzysztof Bosak przegrałby z Andrzejem Dudą stosunkiem 35 do 65. Gdyby tych dwóch kandydatów weszło do drugiej tury, z oddania głosu zrezygnowałoby aż 13 proc. ankietowanych. Kolejne 15 proc. nie wiedziało, na kogo z tej dwójki zagłosować.

W porównaniu z poprzednim badaniem przewaga Dudy nad Biedroniem zmalała o 4 pkt. procentowe, a nad Bosakiem o 2 pkt. procentowe.

Sondaż został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 28 lutego – 2 marca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków liczącej 1052 osób.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Onet: Duda wyraźnie prowadzi, ale nie ma szans wygrać w pierwszej turze

Kresy.pl / wpolityce.pl