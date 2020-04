Rozmowa Dudy z Zełenskim – omawiano m.in. ściąganie pracowników z Ukrainy

Pomimo spodziewanego wzrostu bezrobocia rządzący Polską wciąż widzą w Ukrainie rezerwuar siły roboczej.

W czwartek odbyła się wideokonferencja prezydentów Polski i Ukrainy – Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego – podały służby prasowe obu głów państw.

Według oficjalnej strony internetowej prezydenta RP tematem rozmowy były pandemia koronawirusa, współpraca dwustronna szczególnie w sprawach gospodarczych, w tym w kwestiach energetycznych oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

Ukraiński prezydent poinformował Andrzeja Dudę o sytuacji na wschodzie Ukrainy i aktualnym stanie rozmów w formacie normandzkim. Wideokonferencja odbyła się tuż przed kolejną rundą rozmów ministrów spraw zagranicznych „normandzkiej czwórki”.

„Prezydenci przedyskutowali również warianty możliwego scenariusza odmrażania kontaktów gospodarczych, a zwłaszcza przyjazdu pracowników z Ukrainy do Polski” – podaje strona internetowa polskiego prezydenta. Kwestia ta zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb polskiego rynku pracy, jak stwierdził szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Co ciekawe, w komunikacie służby prasowej prezydenta Zełenskiego nie wspomniano, że tematem rozmowy były kwestie związane z przyjazdami Ukraińców do pracy w Polsce. Być może ma to związek z sygnałami płynącymi z Kijowa, że tamtejszy rząd chce zatrzymać w kraju Ukraińców, którzy z powodu pandemii wrócili na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu premier Szmyhal mówił, że na Ukrainę wróciło 2 mln ludzi. „Chcemy spróbować zatrzymać ludzi na Ukrainie i dołożyć w tym celu wszelkich starań. Na Ukrainie też jest dużo pracy” – twierdził ukraiński premier.

W ukraińskim komunikacie z wideokonferencji prezydentów zwrócono uwagę na to, że Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski dyskutowali o koordynacji działań skierowanych na walkę z pandemią.

„Prezydent Polski zapewnił o stałym wsparciu europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Szczególnie odnotowano znaczącą rolę przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy w dowództwie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady” – podała również służba prasowa ukraińskiego prezydenta.

Według strony ukraińskiej ważnym tematem rozmowy była też realizacja polsko-ukraińsko-amerykańskiego memorandum z sierpnia 2019 roku, na podstawie którego Ukraina poprzez terminal w Świnoujściu sprowadza z USA gaz LNG.

Przypomnijmy, że Polska Agencja Prasowa, powołując się anonimowe źródła powiązane z Ambasadą RP w Kijowie, podała, że władze Polski zadecydowały o wysyłaniu obywatelom Ukrainy wiz pracowniczych pocztą. Taki sposób wydawania wiz ma przygotować napływ imigrantów zarobkowych do Polski w warunkach, gdy na Ukrainie wprowadzono obostrzenia w ruchu ludności związane z pandemią koronawirusa. Władze nie rezygnują z ułatwiania Ukraińcom przyjazdu do Polski do pracy, mimo iż na początku kwietnia rząd prognozował, że poziom bezrobocia w naszym kraju wzrośnie do 9-10 proc.

Kresy.pl / prezydent.pl / president.gov.ua