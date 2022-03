Prof. Czauderna: wraz z Ukraińcami mogą pojawić się choroby, które od dawna w Polsce nie występowały

Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP zwrócił uwagę na możliwość pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego wraz z napływem ukraińskich uchodźców do Polski.

Prof. Piotr Czauderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odpowiadał w czwartek w Radiu Gdańsk na pytania, m.in. o to czy polski system ochrony zdrowia poradzi sobie z napływem uchodźców z Ukrainy.

Profesor wskazał, że do polskich placówek ochrony zdrowia trafiają dwa rodzaje pacjentów z Ukrainy. Jedna grupa to osoby, które były w tracie intensywnego leczenia przerwanego przez ucieczkę przed wojną. Druga grupa to osoby, które cierpią na zwyczajne zachorowania i urazy występujące w populacji.

Rozmówca Radia Gdańsk przyznał, że napływ dużej liczby uchodźców jest obciążeniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia pod względem jego możliwości, zasobów kadrowych i finansowania. W związku z tym za ważne uznał zaangażowanie się Unii Europejskiej czy ONZ w dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Opowiedział się też za odblokowaniem „w pewien sposób” limitów na zwykłe świadczenia medyczne.

„Na razie wśród polskiego społeczeństwa jest empatia w stosunku do obywateli Ukrainy. To nie są ludzie, którzy przyjechali do Polski dobrowolnie, ale uciekali z terenu ogarniętego wojną, ratując swoje życie. Dziś jest zrozumienie. Oczywiście, zobaczymy jak będzie to wyglądało dalej. Istotne jest to, że nie o to chodzi, by obywatele Ukrainy mieli priorytet w dostępie do polskiego systemu ochrony zdrowia. Oni muszą wejść w system. Jeżeli mamy zapisy na planowe zabiegi i hospitalizacje, oni też muszą w te listy wejść” – mówił prof. Czauderna.

Prof. Czauderna zwrócił uwagę na znacznie niższą wyszczepialność mieszkańców Ukrainy od wyszczepialności Polaków. „Epidemiologicznie może pojawić się zagrożenie” – mówił zaznaczając, że nie chodzi tylko o COVID-19, ale także o choroby, które w Polsce nie występowały od dawna, jak błonica czy gruźlica. „To będzie wymagało innego podejścia i szybkiego wdrożenia szczepień tych pacjentów” – dodawał.

Prof. Piotr Czauderna jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Przypomnijmy, że zgodnie ze specustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy ukraińscy uchodźcy mają w Polsce pełny i bezpłatny dostęp do publicznej opieki zdrowotnej.

