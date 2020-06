Mosbacher: nigdy nie było szans na Fort Trump

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher powiedziała, że nigdy nie było szans na powstanie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce.

Jak czytamy w wywiadzie z Georgette Mosbacher opublikowanym w piątek przez Wirtualną Polskę, nadzieje polityków obozu rządzącego na powstanie stałej bazy wojskowej USA w Polsce, potocznie nazywanej „Fortem Trump”, były płonne. „Tak, mogę to potwierdzić. To było sformułowanie rozdmuchane przez prasę. Nigdy termin +Fort Trump+ nie został użyty w wewnętrznych rozmowach strony amerykańskiej. Ja sama nigdy go nie użyłam” – powiedziała amerykańska ambasador.

Mosbacher przyznała, że Andrzej Duda użył tego sformułowania podczas pierwszego spotkania z Donaldem Trumpem. „A ja potem powiedziałam, że nie powinno się używać tego terminu. Fort Trump nigdy nie miał szansy stać się rzeczywistością” – ujawniła Mosbacher. Nie chodziło tylko jednak o nazwę bazy. Ambasador USA potwierdziła, że nie było szans, by była to stała baza amerykańskich wojsk.

Rozmówczyni WP zdementowała też nieoficjalne informacje ze źródeł zbliżonych do polskiego Pałacu Prezydenckiego, że podczas niedawnej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu padła deklaracja o możliwości przysłania do Polski w najbliższym czasie 3 tysięcy żołnierzy USA. Mosbacher nazwała te doniesienia „absolutnym fake newsem”. Według niej podczas rozmów w Waszyngtonie rozmawiano wyłącznie o tysiącu żołnierzy. Jak mówiła, oficjalna decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona w sierpniu.

Mosbacher przekonywała też, że zapowiedziane wycofanie prawie 10 tys. żołnierzy USA z Niemiec „nie ma nic wspólnego z Polską” i część z nich może trafić w inne rejony Europy i świata. „Wczoraj w Gabinecie Owalnym usłyszałam, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje dotyczące konkretnych rejonów rozmieszczenia wojsk” – mówiła amerykańska dyplomatka.

Przypomnijmy, że w środę Polska Agencja Prasowa zacytowała słowa Andrzeja Dudy, z których wynikało, że prezydent RP uważa inicjatywę fortu za ogół działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce. „Prezydent Duda: Fort Trump to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa” – poinformowała PAP na Twitterze. Tymczasem jeszcze w 2018 roku Andrzej Duda mówi o Forcie Trump jako „stałej amerykańskiej bazie”.

Przypomnijmy, że w środę Donald Trump zapytany o zwiększoną wojskową obecność USA w Polsce powiedział: „Zapytali nas [Polacy-red.], czy przysłalibyśmy jakichś dodatkowych żołnierzy [do Polski]. Oni będą za to płacić, będą płacić za wysłanie dodatkowych żołnierzy, prawdopodobnie będziemy przenosić ich do Polski z Niemiec. Będziemy znacząco redukować obecność w Niemczech, do około 25 tys. żołnierzy. (…) Część z nich wróci do domu, ale część pojedzie w inne miejsca w Europie i jednym z nich będzie Polska”.

