Już 1221 stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce

Ministerstwo zdrowia podało w czwartek wieczorem, że liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce od początku epidemii wzrosła do 1221, a liczba zmarłych do 16.

W ciągu ostatniej doby testy laboratoryjne potwierdziły zarażenie koronawirusem u 170 osób. Najwięcej przypadków infekcji, bo aż 40, wykryto w woj. mazowieckim. W dalszej kolejności znalazły się województwa: śląskie (20), dolnośląskie (15), łódzkie i lubelskie (po 14), małopolskie (13), wielkopolskie (12), podkarpackie (10), lubuskie (7), warmińsko-mazurskie i pomorskie (po 6), kujawsko-pomorskie (4), podlaskie i opolskie (po 3), zachodnio-pomorskie (2) i świętokrzyskie (1).

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w czwartek do 16. Ofiary to 67-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Koszalinie, oraz dwie osoby zmarłe w szpitalu w Warszawie – 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta. Wszyscy mieli choroby współistniejące. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że ze statystyk ofiar koronawirusa wykreślono 75-latka zmarłego w Kaliszu. Był on zarażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną jego zgonu nie był COVID-19. To samo dotyczy zmarłego w środę 71-latka z Wrocławia, którego błędnie zaliczono do ofiar koronawirusa. Przyczyną jego zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa, jednak okazało się, że nie był on zarażony koronawirusem.

(4/4) W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 1221/16 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 26, 2020

Liczba hospitalizowanych sięgnęła 1606 osób. Kwarantanną objętych jest prawie 84 tys. osób, kolejne 150 tys. jest zgłoszone do kwarantanny po powrocie do Polski. Nadzorem epidemiologicznym objęto ponad 59 tys. osób.

Około południa resort zdrowia poinformował, że w ciągu doby wykonano ponad 3,3 tys. testów. Tym samym liczba przebadanych próbek wzrosła do 29,5 tys.

