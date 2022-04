Gmina na Pomorzu ograniczyła Polakom dostęp do urzędu. Pierwszeństwo mają Ukraińcy

Z doniesień portalu Trojmiasto.pl wynika, że gmina Pszczółki na Pomorzu faworyzując Ukraińców ograniczyła Polakom dostęp do urzędu.

Trojmiasto.pl opublikowało w piątek list od czytelnika oraz zdjęcia wykonane przez niego z urzędzie gminy w Pszczółkach w woj. pomorskim. Czytelnik o imieniu Karol przekazał, że w ostatnich dniach nie mógł załatwić swojej sprawy w urzędzie, ponieważ urzędnicy wyznaczyli osobne godziny przyjęć dla Ukraińców i dla Polaków.

Na zdjęciu opublikowanym przez Trojmiasto.pl widać kartkę powieszoną na drzwiach biura ewidencji ludności w Pszczółkach, na której podano godziny przyjęć interesantów. Biuro w godzinach od 8 do 12 przyjmuje wyłącznie obywateli Ukrainy (po wcześniejszej telefonicznej rejestracji), natomiast „pozostali obywatele” mogą zostać obsłużeni tylko w godzinach późniejszych, przy czym we wtorek biuro w ogóle nie przyjmuje interesantów, a w piątek jedynie do godziny 14.30. Wynika z tego, że większość czasu pracy biura przeznaczono na potrzeby obywateli Ukrainy.

Pan Karol zaznaczył w swoim liście, że nie jest „rosyjskim trollem, który chce namieszać i zrazić Polaków do Ukraińców albo wewnętrznie nas podzielić”. Przyznał się do pomagania uchodźcom z Ukrainy poprzez przekazywanie żywności, ubrań i leków. Stwierdził też, że „nie ma problemu” z wypłacaniem 500+ na ukraińskie dzieci i zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy na koszt państwa. Jednak jego zdaniem dawanie pierwszeństwa Ukraińcom w urzędach to przesada.

„Mam wrażenie, że komuś się coś pomyliło. Po co tworzyć taki sztuczny, antagonizujący podział? Czemu segregujemy petentów, wywołując niechęć u tych, którzy muszą czekać?” – napisał pan Karol.

W jego opinii przyznawanie Ukraińcom „sztucznych przywilejów” może się przeciwko nim obrócić. „Chodzi przecież o to, by czuli się u nas jak w domu. Specjalne zasady – wbrew pozorom – wcale tego nie sprawią. Zwłaszcza w postaci segregacji, osobnych godzin przyjęć i kolejek. To tylko prosta droga do frustracji i zaprzepaszczenia tego, co przez ostatnie dwa miesiące udało nam się wspólnie osiągnąć” – czytamy w jego liście.

