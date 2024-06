Szef tureckiej dyplomacji z trzydniową wizytą w Chinach

Ponawiając wezwanie do zawieszenia broni w Gazie, minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wezwał we wtorek do „wzmocnienia współpracy” z Turcją w celu znalezienia trwałego rozwiązania kwestii Palestyny.

„Wyjściem z problemu Palestyny ​​jest rozwiązanie dwupaństwowe. Chiny i Turcja popierają członkostwo Palestyny ​​w ONZ” – powiedział Wang na wspólnej konferencji prasowej ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem w Pekinie, gdzie gościł we wtorek szef tureckiej dyplomacji, jak podała agencja informacyjna Anadolu.



Minister spraw zagranicznych ChRL powiedział, że Pekin i Ankara „powinny przyspieszyć wysiłki na rzecz jak najszybszego znalezienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej poprzez wzmocnienie koordynacji” dyplomacji dwóch państw.



Jednak Wang wygłosił też bardziej generalne uwagi na temat ładu światowego. „Chiny i Turcja powinny zacieśnić współpracę, przeciwstawić się wszelkim formom hegemonii i polityce siły, podnieść globalne zarządzanie na sprawiedliwy poziom” – zacytowała turecka agencja informacyjna.

Wagę wizyty tureckiego ministra spraw zagranicznych odzwierciedla fakt, że jego wizyta trwa trzy dni. Został przyjęty przez Hana Zhenga, członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, czyli gremium dzierżącego rzeczywistą najwyższą władzę w ChRL. Han pełni również funkcję wiceprzewodniczącego republiki. Powiedział on Fidanowi – “Chiny są skłonne współpracować z Turcją, aby w pełni wdrożyć ważny konsensus osiągnięty przez głowy państw obu krajów”.

Han Zheng wyraził wolę Pekinu “zapewnienia sobie wzajemnego zdecydowanego wsparcia w ochronie swoich podstawowych interesów w celu napędzania strategiczna współpraca obu stron na nowy poziom.”

Anadolu podkreśliła, że jeszcze we wtorek Fidan uda się autonomicznej prowincji Sinciangu, zamieszkałej przez muzułmańskich Ujgurów, posługujących się językiem należącym do rodziny języków turkijskich. Dyplomata odwiedzi stolicę regionu Urumczi i Kaszgar, gdzie pozostanie do środy.

Turcja należy do państw zdecydowanie krytycznych wobec Izraelskich działań w Strefie Gazy. Wprowadziła embargo handlowe wobec państwa żydowskiego.

