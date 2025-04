Spotkanie prezydentów Polski i Izraela w Auschwitz

Na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz–Birkenau odbył się Marsz Żywych z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Izraela Isaaka Herzoga. Wydarzeniu towarzyszyły rozmowy dwustronne oraz wspólne oświadczenia, w których poruszono m.in. kwestie pokoju na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

W czwartek na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau odbył się Marsz Żywych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Państwa Izrael Isaaka Herzoga.

Wcześniej, przed południem, w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, odbyły się rozmowy dwustronne między przywódcami Polski i Izraela. Po ich zakończeniu prezydenci wygłosili wspólne oświadczenia.

Prezydent Andrzej Duda odniósł się w swojej wypowiedzi do aktualnych konfliktów międzynarodowych. “Mam nadzieję, że może najbliższe miesiące, dzięki wysiłkom czynionym przez Prezydenta Donalda Trumpa, przez administrację amerykańską – zakończy się pokojem” – powiedział, odnosząc się do wojny na Ukrainie i napięć na Bliskim Wschodzie.

Zobacz też: „Chodziło o wybór sposobu umierania.” 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim

Zaznaczył, że pokój powinien być trwały i zapobiec dalszej rosyjskiej agresji. “Że do żadnej kolejnej rosyjskiej agresji nie dojdzie, ani na Ukrainie, ani w żadnym innym skrawku naszego regionu, że Rosja nikogo więcej nie zaatakuje, że rosyjski imperializm zostanie zatrzymany” – podkreślił.

Rozmowy dotyczyły również sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym rosyjskich wpływów w regionie oraz sojuszu Rosji z Iranem. “Wyraziliśmy obydwaj nadzieję, że wojnę, która toczy się w Strefie Gazy, a która została rozpoczęta od ataku Hamasu na Izrael, uda się zakończyć; że zakładnicy, którzy wciąż znajdują się w rękach Hamasu, będą mogli wrócić do domu” – mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił także poparcie Polski dla rozwiązania dwupaństwowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim, wskazując je jako „racjonalne i dające nadzieję na trwały i stały pokój pomiędzy państwami i pomiędzy narodami”.

Zobacz też: Według izraelskiego ministra amerykańscy politycy popierają niszczenie pomocy humanitarnej

Marsz Żywych odbył się po raz 37. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że wydarzenie to ma wymiar symboliczny – upamiętnia ofiary, ale także niesie przesłanie: „nigdy więcej, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej szowinizmu, nigdy więcej antysemityzmu”.

„A przede wszystkim, że nie wolno milczeć wobec żadnych przejawów nienawiści między narodami, wobec żadnych przejawów nienawiści rasowej i etnicznej. Bo jeżeli się nad nią milczy, to ostateczny efekt może być taki jak to, co się stało tutaj, co zostało przez Niemców uczynione tutaj w czasie II wojny światowej” – ostrzegał Prezydent RP.

Zwrócił uwagę na determinację i odwagę członków narodu żydowskiego, w tym uczestników powstania w getcie warszawskim, którzy „pokazali, że nie poddadzą się do samego końca”.

„Dzisiaj wszyscy nie tylko patrzymy na tę historię, ale też jesteśmy i pokazujemy, że ta pamięć musi trwać jako ostrzeżenie dla świata, ale także jako wyraz szacunku wobec wszystkich tych, którzy zostali pomordowani i wszystkich tych, którzy polegli” – zakończył Andrzej Duda, dziękując Prezydentowi Herzogowi za udział w uroczystości.

Kresy.pl/prezydent.pl