NIK przeprowadzi kontrolę organizacji majowych wyborów

NIK planuje kontrolę we wszystkich instytucjach państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie majowych wyborów, które w praktyce nie doszły do skutku.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli działań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych złożył lewicowy poseł Krzysztof Śmiszek. W czwartek poseł poinformował na Twitterze, że Najwyższa Izba Kontroli przychyliła się do jego wniosku i podejmie działania służbowe.

Problemy z wyborami prezydenckimi pojawiły się w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS COVID-19, która w marcu objęła także Polskę. Mimo warunków nie sprzyjających przeprowadzeniu wyborów powszechnych obóz rządzący zdecydowanie parł do ich terminowego przeprowadzenia. 6 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało wraz z koalicjantami ustawę „o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.” Zakładała ona, że wybory odbędą się we wcześniej założony terminie 10 maja, choć wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Aby ominąć sprzeciw Państwowej Komisji Wyborczej obóz PiS zdecydował się na przegłosowanie powierzenia organizacji wyborów w takiej formie Ministerstwu Aktywów Państwowych i Poczcie Polskiej.

Sposób przygotowywania wyborów rodzący obawy o ich prawidłowość doprowadził do w końcu do rozłamu w ramach samego obozu rządzącego. Z rządu ustąpił szef Porozumienia – partii satelickiej PiS – Jarosław Gowin, który zapowiedział też głosowanie w tej sprawie przeciwko PiS. Wymusiło to na Jarosławie Kaczyńskim kompromis, który ostatecznie doprowadził do wyznaczenia nowej daty wyborów na 28 czerwca.

Władze zrezygnowały z praktycznego przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych 10 maja choć zostały już przeprowadzone kosztowne przygotowania, związane między innymi z wydrukowaniem pakietów wyborczych. Łączne wydatki z tym związane portal Onet szacuje na co najmniej 68 mln zł.

onet.pl/kresy.pl