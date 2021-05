Kukiz będzie współpracował z PiS

Środki masowego przekazu podały nieoficjalne informacje o porozumieniu jakie Paweł Kukiz wraz ze swoim ruchem zawarł z PiS.

Informację o porozumieniu między Kukiz ’15 i Prawem i Sprawiedliwością podała PAP. Jego treść opisał w poniedziałek portal Interia, który powołał się na anonimowe źródło w kręgu rządu PiS. Źródło to przekazało, że rozmowy miedzy Kukizem a partią Jarosława Kaczyńskiego trwały „od miesięcy”.

Treść porozumienia między partią rządzącą a formalnie opozycyjnym ruchem jest już w głównym zakresie ustalona choć źródło Interii powiedziało, że „projekt będzie jeszcze składany w tym tygodniu i ciąg dalszy nastąpi”. Według niego „Nie będzie to koalicja, ale współpraca programowa”.

Ruch Kukiz ’15 będzie jednak współpracował z PiS i wspierał partię rządzącą w kluczowych kwestiach. W zamian za to uwzględni ona niektóre postulaty ruchu, takie jak dzień referendalny czy sędziowie pokoju. Portal przypomina też niedawny wywiad z Kaczyńskim w którym ten powiedział o rozważaniach nad wprowadzeniem mieszanego systemu wyborczego Rządzącym zależy szczególnie na głosach posłów Kukiz ’15 w czasie forsowania przez parlament projektów ustaw składających się na ogłoszony niedawno program „Polski Ład”.

Z kolei Kukiz powiedział wcześniej w wywiadzie dla Interii – „PiS wykorzysta mnie do swoich celów a ja wykorzystam ich do swoich. To wszystko pewnego rodzaju handel. Oni uchwalają nasze ustawy, ale w zamian chcą wsparcia dla ich projektów. Patrzę na to tak: podatki zawsze można podnieść i obniżyć, a jeśli moje postulaty wejdą w życie, bardzo trudno będzie je likwidować, odwoływać czy zmieniać. Dlatego nawet, jeżeli pewne sprawy nie do końca będą mi się podobały, a PiS będzie naciskał w związku z naszymi oczekiwaniami, musiałbym zacisnąć zęby i zagłosować za ich ustawami”.

Portal Dziennik.pl zacytował dzisiejszą wypowiedź Kukiza w której ten potwierdził zawarcie umowy z PiS. „Proszę nie mylić jej z koalicyjną – podpisaliśmy umowę programową” – stwierdził polityk – „Za jakiś czas na briefingu przedstawimy więcej szczegółów. W najbliższym czasie, pewnie do dwóch tygodni.”

Ruch Kukiz ’15 powstał po udanych dla Pawła Kukiza wyborach prezydenckich, w których osiągnął on trzeci wynik. W zamierzeniu miał on być niepartyjnym ruchem społecznym działającym na rzecz bardziej bezpośredniej demokracji. Jednak tracąc poparcie Kukiz zdecydował się na porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym z list którego on i grupa współpracowników dostali się do Sejmu w 2019 r. Współpracę z PSL zerwał jesienią 2020 r.

