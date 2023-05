Ambasador USA o obawach w sprawie komisji ds. wpływów rosyjskich w Polsce

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski wyraził obawy co do utworzenia państwowej komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022.

Brzezinski mówił o ustawie podpisanej właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę w studiu telewizji TVN 24. „Jesteśmy dobrze uświadomieni w sprawie tego, co niepokoi wiele osób w tej ustawie i w pełni podzielamy i rozumiemy to, dlaczego prezydent Duda skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten ocenił, czy te obawy odpowiadają temu, że ta ustawa jest niekonstytucyjna” – powiedział ambasador USA w Warszawie.

„Powiem tak, Stany Zjednoczone i rząd USA podzielają obawy związane z ustawami, które mogą pozwalać na prewencyjne zmniejszanie możliwości wyborców do głosowania na tych, na których chcą głosować, poza jasną procedurą niezawisłego sądu” – dodał Brzezinski.

Opozycja uznała, że przygotowana przez obóz rządzący ustawa powołująca państwową komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022 jest antykonstytucyjna i jako taka, może być używana jako narzędzie do dezawuowania i zwalczania jej polityków, stąd w popularnej narracji polityków i zwolenników opozycji ustawa została określona została jako „lex Tusk”.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zamierza podpisać ustawę, ale też skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

tvn24.pl/kresy.pl