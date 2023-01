Pentagon chce szkolić miesięcznie 500 ukraińskich żołnierzy, w tym załogi wozów Bradley

W związku z dostawami na Ukrainę m.in. wozów bojowych piechoty Bradley, Pentagon planuje szkolić co miesiąc około 500 żołnierzy, czyli w przybliżeniu jeden batalion.

Jak pisaliśmy, w ubiegły czwartek Biały Dom poinformował, że Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy wozy Marder. Dzień później USA przyznały Ukrainie nowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości ponad 3 mld dolarów. Obejmie on m.in. 50 wozów Bradley, a także pociski HIMARS, pojazdy typu MRAP i rakietowe pociski przeciwlotnicze Sea Sparrow.

W tym czasie Pentagon potwierdził te plany, zapowiadając zarazem intensyfikację szkoleń dla ukraińskich żołnierzy w najbliższym czasie. Ma to umożliwić Ukraińcom szybkie wykorzystanie sprzętu, gdy ten już dotrze na Ukrainę.

„Będziemy w stanie umożliwić Ukraińcom wykorzystanie przewagi, jaką daje ten sprzęt. Będą mogli nie tylko użyć go na polu walki, ale również go serwisować” – powiedziała w piątek na konferencji prasowej Laura Cooper, wice sekretarz obrony ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji.

Z kolei gen. Pat Bradley, rzecznik Pentagonu zaznaczył, że wozy Bradley trafią na Ukrainę uzbrojona, a Departament Obrony USA zapewni szkolenia dla ukraińskich żołnierzy w Niemczech. Będzie to element planu przyspieszenia szkolenia manewrowego połączonych rodzajów wojsk. Szkolenie ma ruszyć w ciągu kilku tygodni.

Gen. Ryder zapowiedział, że celem Amerykanów jest wyszkolenie co miesiąc około 500 żołnierzy, czyli w przybliżeniu jednego batalionu.

„To zapewni im zaawansowane szkolenie” – zaznaczył Ryder. Dodał, że chodzi o program szkoleniowy, który Amerykanie prowadzili przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a które musiano z tego powodu przerwać.

Zdaniem części komentatorów, liczba żołnierzy, których USA chcą przeszkolić wskazuje, że Amerykanie najwyraźniej planują wysłać w przyszłości na Ukrainę znacznie więcej wozów Bradley. Załoga jednego pojazdu liczy 3 osoby, a 50 – 150 żołnierzy.

The Pentagon 🇺🇸 said that they will be training 500 Ukrainian 🇺🇦 Soldiers a month on M2A2 Bradley’s

This indicates that USA is setting up a large training program and is planning to send a lot more Bradley’s to Ukraine in future aid packages pic.twitter.com/MM0e8KUv1M

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 9, 2023