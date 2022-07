Papież Franciszek może pojechać na Ukrainę w sierpniu

Papież Franciszek może odwiedzić Ukrainę już w sierpniu – poinformował arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz Watykanu ds. stosunków z państwami.

Jak powiedział arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz Watykanu ds. stosunków z państwami w wywiadzie dla włoskiego programu informacyjnego Tg1, papież Franciszek może odwiedzić Ukrainę już w sierpniu.

„Przygotowania do papieskiej wizyty na Ukrainie rozpoczną się po jego podróży apostolskiej do Kanady, papież może udać się do Kijowa już w sierpniu” – powiedział Gallagher.

Według niego papież Franciszek wierzy, że wizyta na Ukrainie przyniosłaby pozytywne rezultaty. „Powiedział, że pojedzie na Ukrainę i zawsze chętnie odwiedzał Moskwę i spotykał się z rosyjskimi władzami” – dodał Gallagher.

Zapytany, czy podróż do Kijowa mogłaby odbyć się po jego powrocie z Kanady, gdzie papież Franciszek będzie w ostatnim tygodniu lipca, Arcybiskup powiedział: „Tak, myślę, że po powrocie z Kanady zaczniemy naprawdę badać tę możliwość”.

Jeśli chodzi o termin potencjalnej wizyty, watykański sekretarz ds. stosunków z państwami powiedział, że może to nastąpić w sierpniu. „Możliwe, że bym tego nie wykluczał. Dużo jednak zależy od rezultatów wyjazdu do Kanady. Zobaczmy, jak papież wytrzyma tę podróż, która też jest bardzo wymagająca, a potem zobaczymy” powiedział.

Abp Gallagher mówił także o rozmowach z Rosją w sprawie papieskiej podróży do Moskwy. „Nasze kontakty z Federacją Rosyjską w tej chwili mają raczej charakter instytucjonalny za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Moskwie i ambasadora Rosji tutaj przy Stolicy Apostolskiej. Poza tym nie ma zbyt wielu bezpośrednich czy osobistych kontaktów” – powiedział arcybiskup. „Chociaż jesteśmy bardzo zaniepokojeni sprawami ukraińskimi i rozwiązaniem wojny, jednocześnie martwi nas przyszłość Bałkanów Zachodnich”.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że papież Franciszek może przyjechać na Ukrainę każdego dnia, będzie to silny moment inspiracji i wsparcia oraz pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny wojny.

„Z niecierpliwością czekamy na Papieża i przypominamy naszym kolegom w Watykanie, że zaproszenie pozostaje otwarte. Może on przybyć każdego dnia. Jesteśmy gotowi nawet dostosować się do jego wizyty – ta wizyta jest tak ważna dla nas, Ukraińców” – powiedział Kułeba.

„Po drugie, papież zachowuje wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej rozumiałby przyczyny tej wojny, widząc na własne oczy cierpienie. To pozwoliłoby nam znaleźć dodatkowe sposoby zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych stworzonych przez tę wojnę” – powiedział minister.

Szef ukraińskiej dyplomacji dodał, że najważniejsza jest wizyta papieża na Ukrainie i nie ma sensu łączyć Moskwy z Kijowem czy Kijowa z Moskwą.

Jak informowaliśmy, papież Franciszek odrzucił doniesienia, że ​​planuje zrezygnować w najbliższej przyszłości, mówiąc, że jest na dobrej drodze do odwiedzenia Kanady w tym miesiącu i ma nadzieję, że będzie mógł po tym jak najszybciej udać się do Moskwy i Kijowa.

„Chciałbym jechać (na Ukrainę), a najpierw chciałem jechać do Moskwy. Wymieniliśmy wiadomości na ten temat, bo pomyślałem, że prezydent Rosji da mi małe okienko, aby służyć sprawie pokoju… „A teraz jest możliwe, że po powrocie z Kanady uda mi się wyjechać na Ukrainę” – powiedział. „Pierwszą rzeczą jest wyjazd do Rosji, aby spróbować w jakiś sposób pomóc, ale chciałbym pojechać do obu stolic”.

Przypomnijmy, że w maju br. papież Franciszek stwierdził w rozmowie z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę mogło być „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO”. Papież tłumaczył później, że słowa o „szczekaniu pod drzwiami Rosji przez NATO”, które miało doprowadzić do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, usłyszał od jednego ze światowych przywódców. Ojciec Święty potwierdził, że zgadza się z takim rozumieniem genezy wojny na Ukrainie. Zapewniał jednocześnie, że „nie jest za Putinem”.

Kresy.pl/Vatican News